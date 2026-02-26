Mi cuenta

Sociedad

Instagram notificará a los padres si sus hijos buscan contenido sobre suicidio o autolesiones

Efe
26/02/2026 23:01
Una persona consulta la red social Instagram en su móvil
Una persona consulta la red social Instagram en su móvil
Dan Vaughan (Efe)
semana que viene” empezará a notificar a los padres si su hijo adolescente “intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión” en su red social, adelantó ayer su compañía matriz, Meta.

 Esta medida se activará para los padres de EEUU, el Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones “a finales de este año”.

 “Estas alertas están diseñadas para brindar a los padres la información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes e incluyen recursos especializados para ayudarlos a abordar estas conversaciones delicadas”, señaló la compañía, que está siendo investigada en múltiples juicios por presuntamente fomentar efectos perjudiciales en la salud mental de los menores.

 Las búsquedas que activarán la alerta incluyen frases que sugieran que un adolescente quiere autolesionarse y términos como “suicidio” o “autolesión”.

 Dichos avisos se enviarán a los padres por correo electrónico, SMS o WhatsApp, según la información de contacto disponible, así como mediante una notificación en la aplicación. 

