El Vaticano y el Congreso acuerdan que el papa intervenga ante las Cortes el 8 de junio, en el marco de su visita a España

Responsables de gestionar la visita del papa a España informaron este jueves sobre algunos detalles David Zorrakino (Ep)

El Vaticano y el Congreso acordaron que el papa León XIV intervenga en una sesión parlamentaria conjunta de las Cortes Generales que se celebrará en el hemiciclo el 8 de junio, en el marco de la visita del pontífice al país.

La visita al Palacio del Congreso fue sugerida desde el Vaticano a la Presidencia del Congreso que contestó dando su total conformidad.

La socialista Francina Armengol avisó a su homólogo del Senado, Pedro Rollán.

Este jueves la Conferencia Episcopal Española (CEE) formalizó la solicitud por escrito.

La CEE confirmó posteriormente que hizo esa solicitud a las presidencias del Congreso y el Senado para una sesión conjunta, por indicación de la Santa Sede.

Fuentes parlamentarias informaron que la idea sería celebrar una sesión conjunta en el hemiciclo, con presencia de diputados y senadores, en la que el papa tendrá la oportunidad de pronunciar un discurso ante los representantes de la soberanía nacional como jefe de Estado.

Será la primera vez que un papa pronuncie un discurso en el Congreso ante los parlamentarios españoles.

La sesión conjunta no alterará el calendario de Plenos del Congreso que tiene aprobado la Cámara Baja, ya que se escogió un lunes, día que no se celebran sesiones plenarias.

El portavoz de la CEE, César García Magán, subrayó ayer en la rueda de prensa final de la reunión de la Comisión Permanente que el anuncio oficial de la visita papal a España fue recibido “con gozo y esperanza” por el episcopado español y recalcó que tendrá “una doble cara”: pastoral, en cuanto encuentro con las Iglesias locales, e institucional, dado que el papa es también jefe de Estado y sujeto de Derecho Internacional.

El viaje tiene dos vertientes: pastoral, de encuentro con iglesias locales, e institucional, como jefe de Estado

En esta línea, García Magán avanzó que próximamente se producirá la visita de una comisión de la Santa Sede para visitar los lugares y los posibles espacios.

“Esperemos que después de esa visita tengamos ya una confirmación del programa”, añadió. En todo caso, García Magán avanzó que la visita a Madrid tendrá carácter institucional.

En este sentido, señaló que se combinarán actos de carácter nacional con otros propios de la diócesis. En Barcelona, está prevista una ofrenda a la tumba de Antoni Gaudí coincidiendo con la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto, una celebración litúrgica del centenario y posteriormente se bendecirá la Torre de Jesucristo.

En el caso de Canarias, el pontífice visitará Tenerife y Gran Canaria. En esta última etapa de su viaje, León XIV recupera el deseo expresado por su antecesor, Francisco, de visitar el archipiélago para poner en el centro del debate público el fenómeno migratorio.

Aunque los obispos españoles recibieron con alegría la visita, García Magán lamentó que no viaje a la España rural.

Varias diócesis manifestaron su deseo de recibir al pontífice. Si bien, los obispos españoles afirmaron que confían que no sea “el único y el último viaje” que León XIV haga a España.