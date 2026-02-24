Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

RTVE propone reformar los estatutos para prohibir a los países en conflicto participar en Eurovisión

Agencias
24/02/2026 12:15
Festival de Eurovisión
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha asegurado que quiere abrir un debate en las próximas semanas "de una vez por todas y en serio" para reformar los estatutos de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y que no puedan participar en el festival de Eurovisión los países en conflicto.

Así se ha pronunciado José Pablo López al ser preguntado durante su intervención en la comisión de control parlamentario de la Corporación por el desarrollado del Benidorm Fest, que ha supuesto, según ha dicho "un salto cualitativo" muy importante, de tal nivel que lleva a hablar de la consolidación de un modelo.

La valoración no puede ser más que positiva, según el presidente, que entiende que este festival "ha dejado de ser únicamente una plataforma de selección asociada a Eurovisión" para convertirse en un gran evento musical propio, con identidad y con capacidad real de generar industria.

Ha sido, según ha señalado, la edición más madura de este proyecto, por la profesionalización de las puestas en escena, con la dirección artística, liderada por Sergio Jaén y Borja Rueda, que ha considerado determinante.

También por el jurado profesional que, a su juicio, ha ejercido un papel esencial dentro de un sistema mixto que combina ese criterio profesional y la participación del público.

Además, por haber sido un escaparate y una plataforma de lanzamiento de artistas, y una ventana para dar visibilidad a artistas emergentes que han convivido con artistas consolidados

