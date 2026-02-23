Un asesor dice que estuvo con Mazón 25 minutos en el Palau antes de acudir al Cecopi

Lanuza, a su llegada este lunes al juzgado de Catarroja Manuel Bruque (Efe)

El que fuera asesor externo de Carlos Mazón el día de la dana, Josep Lanuza, afirmó este lunes, durante su declaración como testigo en el juzgado de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la emergencia, que el expresident de la Generalitat Valenciana llegó al Palau entre las 19.32 y las 19.42 horas de aquel 29 de octubre (29-O) y estuvo en su despacho unos 25 minutos antes de salir hacia el Cecopi.

Lanuza acompañó a Mazón en el trayecto en coche del Palau de la Generalitat al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el 29-O y accedió con él al edificio a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío del primer mensaje Es-Alert a la población de las 20.11 horas.

La jueza que instruye la causa citó a Lanuza para conocer si oyó durante el trayecto “cualquier comunicación sobre el envío de la alerta” o llamadas esa tarde entre el expresident y la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas.

Lanuza, asesor político externo en estrategia de comunicación que trabaja para el PP de Valencia, señaló ante la jueza que el 29-O coincidió con Mazón en un acto por la mañana y quedaron de nuevo por la tarde a partir de las 19.00 horas, la hora habitual en la que se reunían para hablar de temas de comunicación.

Ese día, añadió, habló por la mañana con Mazón de una encuesta reciente del CIS y señaló que no tuvo conocimiento de la alerta roja hasta más tarde, cuando se grabó el vídeo con el expresident para redes sociales diciendo que la alerta se acababa a las 18.00 horas y que la tormenta se iba hacia Cuenca.

Relató que acudió al Palau por la tarde de nuevo sobre las 18.30 horas y aseguró que Mazón llegó pasadas las 19.30 horas.

Lanuza se encontraba en el patio Gótico y cuando llegó el expresident, solo y en una actitud normal, subió con él a su despacho. Señaló que no tiene el minutaje pero serían entre las 19.32 y las 19.42 horas y que en el despacho le dice que no podrán tratar los temas previstos porque se acababa de inundar el metro.

Lanuza declaró que estuvieron en el despacho entre 20 y 25 minutos, hablando y Mazón atendiendo llamadas, pero que no le escuchó hablar de la emergencia.

Cuando colgó una de las llamadas le contó que había un problema con una presa, la de Forata.

Indicó también que sobre las 19.45 horas recibió una llamada de Pradas, que no le dijo nada más en relación a la dana y que sobre las 20.00 horas salieron del Palau.

La jueza hizo ver al exasesor que este relato no coincide con el testimonio de los escoltas de Mazón, que en su declaración situaron la llegada del president al Palau sobre las 20.00 horas y que estuvo en su despacho unos diez minutos.

Lanuza mantuvo su relato e insistió en que salieron del Palau a las 20.00 horas y acompañó a Mazón al del Cecopi en l’Eliana, aunque de camino recogieron en las Torres de Serrano a la jefa de prensa de Presidencia, Maite Gómez.

Justo cuando pasaron las torres, al otro lado del río, cuando habían transcurrido unos cinco u ocho minutos desde que salieron del Palau, sonó en los móviles el Es-Alert de las 20.11 horas, relató.

Lanuza manifestó asimismo que durante el trayecto oyó a Mazón hablar con Pradas, a quien le dijo que estaban de camino y volvió a hablar con ella justo antes de llegar a l’Eliana.

En el trayecto llamó también la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, pero no consiguen transferir la llamada desde la Secretaría al teléfono del expresident por lo que le llamaron a él y pasó el teléfono a Mazón.

Señaló que el exmandatario solo comentó la preocupación por la presa de Forata y cuando recibieron el Es-Alert dijeron que debía ser como el que se recibió en Madrid durante el temporal ‘Filomena’.

El exasesor afirmó que es “falso” que dijera “presidente, hay muchos muertos” cuando Mazón llegó al Palau, y aseveró que delante de él no oyó a nadie decir esta frase ni tampoco en alguna llamada.

Solicitud de documentación

Por su parte, la jueza solicitó a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el listado de llamadas del teléfono corporativo del chófer del expresident para comprobar la hora en la que fue requerido su servicio para trasladarle al Cecopi.

Así consta en una resolución de la magistrada ante la conformidad expresada por el testigo, quien declaró en el juzgado el pasado viernes que el Es-Alert les sonó cuando aún estaban en Valencia de camino a l’Eliana.

Según relató, sobre las 19.00 horas, fue a repostar gasolina junto con el vehículo de los escoltas pero no llegaron a hacerlo porque recibieron una llamada de la secretaria de Mazón en la que le pidió que volviera para llevarle a l’Eliana. “Dimos la vuelta y volvimos al Palau”, indicó.

La instructora quiere comprobar el listado del móvil entre las 19.00 y las 20.00 horas, a fin de que la Letrada de la Administración de Justicia constate la hora de la llamada que recibió el conductor por la directora general de la secretaría de Presidencia diciéndole que tenían que regresar al Palau, y la hora de la llamada que el chófer hizo al escolta para comunicarle lo mismo.