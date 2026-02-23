Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La Aesan alerta del riesgo de asfixia por unas gominolas de Hello Kitty con distribución en Galicia

Efe
23/02/2026 10:29
Gominolas Hello Kitty
Gominolas Hello Kitty
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado del riesgo de asfixia potr ingerir unas gominolas de 'Hello Kitty' procedentes de Japón a través de Países Bajos.

Así lo ha dado a conocer este domingo la Agencia, que ha detallado que tuvo conocimiento de ello a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), tras la notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Países Bajos.

El producto se comercializa bajo el nombre 'Gelatina Hello Kitty de manzana y konjak', de la marca Sanrio, procedente de Japón. El formato es de bolsa de plástico que contiene sobres individuales.

En cuanto a la distribución inicial, Aesan ha indicado que ha sido en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

La información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Aesan recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cold email

Manual de buenas prácticas para el Cold Email en 2026
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

Gastón, el tiburón toro del Aquarium Finisterrae, cumple este martes 20 años en A Coruña
Redacción
Los Suaves, durante su concierto en el Noroeste Pop Rock de 2011

El espíritu del Noroeste Pop Rock sigue vivo
Óscar Ulla
El ideal gallego

Un incendio provoca daños en tres coches en Arteixo
EP