El expríncipe Andrés utilizó dinero del contribuyente para pagarse masajes

Andrés Mountbatten-Windsor, en un evento de la Corona, en abril de 2025 Andy Rain (Efe)

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, utilizó dinero del contribuyente británico para costearse masajes y viajes mientras era enviado comercial del Reino Unido, indicaron funcionarios retirados, informó ayer la cadena ‘BBC’.

Un exfuncionario que trabajó en el Ministerio de Comercio a principios de la década del 2000, se sintió tan molesto por la solicitud de Andrés de cubrir sus “servicios de masaje” que aseguró que se negó a pagarlos, pero su opinión fue rechazada por sus superiores.

“Pensé que eso estaba mal... Dije que no debíamos pagarlos, pero al final lo pagamos de todos modos”, declaró a la ‘BBC’ sobre esa solicitud de Andrés, vinculada con una visita que hizo a Oriente Medio.

El exalto funcionario afirmó haber quedado sorprendido por los desmesurados gastos del exduque de York, como pagos por vuelos y habitaciones de hotel y cargos para su séquito.

“No podía creerlo... era como si no fuera dinero real, como si no estuvieran gastando nada de su propio dinero”, declaró esta fuente.

Afirmó que los gastos se incluían en diferentes presupuestos, lo que dificultaba su rastreo, y resaltó que había poca certeza sobre quiénes formaban parte del séquito de Andrés.

El pasado jueves, el expríncipe fue detenido y posteriormente liberado en Norfolk, al este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en cargo público cuando fue representante especial de comercio del Gobierno en la primera década del 2000.

Según revelaron los medios, Andrés llegó a transmitir documentos sensibles del Gobierno al pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

En medio de esta controversia, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que su país apoyará cualquier plan del Gobierno británico de retirar al expríncipe Andrés de la línea de sucesión a la Corona, tras la polémica por sus vínculos con Epstein.

Dicho apoyo figura en una carta que Albanese remitió al primer ministro británico, Keir Starmer, informó ayer la residencia oficial del número diez de Downing Street.

El profesor de la Unidad de Ciencias Políticas del University College London, Robert Hazell, dijo el pasado viernes que Carlos III no puede retirar a su hermano de la línea sucesoria.

“El Parlamento tampoco puede destituir a Andrés de la línea de sucesión; (ya que) requeriría el acuerdo de los otros 14 países que tienen al monarca británico como jefe de Estado”, explicó Hazell.