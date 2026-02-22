Mi cuenta

'Sirat' pierde el BAFTA de mejor película de habla no inglesa ante 'Sentimental value'

Efe
22/02/2026 22:34
El filme de Trier, que partía como favorito en este apartado, tras acumular ocho nominaciones en estos BAFTA, se alzó con la máscara dorada por delante del 'Sirat' de Laxe; la cinta brasileña 'O agente secreto', de Kleber Mendonça Filho; la iraní 'It was just an accident ", de Jafar Panahi, o 'The voice of Hind Rajad', de la tunecina Kaouther Ben Hania.

El cineasta noruego fue el encargado de recoger el galardón, acompañado de parte del reparto del filme dramático, que cuenta la historia intrafamiliar de un afamado director de cine, interpretado por el sueco Stellan Skarsgard, que busca convencer a su hija Nora (Renate Reinsve) de que sea la protagonista de su próxima película mientras trata de recuperar el vínculo perdido entre ambos.

El director Oliver Laxe recibe el premio a ´Mejor música original´ por su trabajo en ´Sirat´

'Los Domingos' arrasa en los Feroz y 'Sirat' del gallego Óliver Laxe se queda sin grandes premios

Más información

"Es la primera vez que una película noruega gana un BAFTA. Somos parte de un gran grupo de películas de este año que están hechas para la gran pantalla y me he conmovido con todas ellas", dijo Trier.

"En un momento en el que las imágenes llegan a nosotros con gran velocidad, con muchas de ellas intentando vendernos ideas, cosas, ideología y buscan que nosotros utilicemos la imagen en movimiento para esto, creo que las películas de este año están hechas con una visión profunda y humanista", continuó.

La española 'Sirat' se va de vacío de la 79 edición de los BAFTA, donde solo contaba con esta nominación de película extranjera y enfrentaba una prueba de fuego para demostrar su robustez en esta temporada de premios y en la carrera a los Oscar, donde opta a dos de las estatuillas.

Antes de conocer el resultado, en declaraciones  en la alfombra roja de los galardones, Laxe recordó que jamás hubiera pensado que llegaría a hacer una película como 'Sirat' que le permitiera recorrer el mundo y estar hoy presente en los BAFTA, así como en galas como los César, los Goya o los Óscar en las próximas semanas.

"Independientemente de los premios, importa la conexión con el público y está siendo bonito", declaró.

Palmarés completo de la 79 edición de los premios BAFTA

La película 'Una batalla tras otra', del estadounidense Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de los premios BAFTA del cine británico, celebrados este domingo en Londres, con seis máscaras doradas, incluida mejor película, mejor dirección y mejor actor de reparto.

Este es el palmarés completo de la 79 edición de estos galardones:

Mejor película: 'Una batalla tras otra'

Mejor actriz: Jessie Buckley

Mejor actor: Robert Aramayo

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson

Mejor actor de reparto : Sean Penn

Mejor actriz de reparto: Wunmi Mosaku

Estrella revelación: Robert Aramayo

Mejor película británica: 'Hammet'

Mejor película de habla no inglesa: 'Valor sentimental'

Mejor documental: 'Mr. Nobody contra Putin'

Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'

Mejor guión adaptado: 'Una batalla tras otra'

Mejor sonido: F1

Mejor fotografía: 'Una batalla tras otra'

Mejor película animada: 'Zootopia 2'

Mejor edición: 'Una batalla tras otra'

Mejor casting: 'Incontrolable'

Mejor debut británico de dirección, guión o producción: 'La sombra de mi padre'

Mejor guión original: 'Los pecadores'

Mejor cortometraje británico animado: 'Two Black Boys in Paradise'

Mejor cortometraje británico : 'This Is Endometriosis'

Mejor maquillaje y peluquería: 'Frankenstein'

Mejor diseño de producción: 'Frankenstein'

Mejor película infantil y familiar: 'Boong'

Mejores efectos especiales: 'Avatar: Fire and Ash'.

Premio a la Contribución Británica Destacada al Cine: Clare Binns.

BAFTA Honorífico: Dame Dona Langley.

