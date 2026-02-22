Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Los Gemeliers denuncian haber sufrido una agresión cuando celebraban su cumpleaños

Efe
22/02/2026 15:35
El joven dúo sevillano Gemeliers ha denunciado a través de sus redes sociales haber sufrido "una agresión" en la madrugada del sábado durante la celebración de su cumpleaños en Madrid, un ataque que "ya está en manos de la Policía" y sobre la que "ya se cuenta con información clara" acerca de los responsables.

"Lo que iba a ser un día especial terminó en una pesadilla", ha señalado un hermano del dúo musical en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, que ha sido compartido por uno de los cantantes, Daniel Oviedo.

Los Gemeliers publicarán el día 22 “Stereo”, su nuevo álbum de estudio

En este mensaje, la familia asegura que los artistas ya están bien y descansando y que cuando se encuentren con más fuerza hablarán sobre lo sucedido, al tiempo que ha agradecido su trabajo y rapidez a la Policía.

Fuentes policiales han informado a EFE que, sobre las 06.00 horas del sábado, tuvo lugar un altercado en las inmediaciones de la discoteca Vandido, situada en la calle Goya, en el que varias personas rociaron con gas pimienta a otras y les propinaron varios golpes.

Por estos hechos, fueron trasladados al hospital dos personas y ya se ha interpuesto denuncia, por lo que se llevará a cabo la investigación oportuna.

Por otro lado, fuentes de Emergencias Madrid han precisado a EFE que una unidad básica del Sammur-Protección Civil acudió a la puerta de la discoteca sobre las 06.00 horas tras recibir un aviso del 112 y en el lugar atendieron a dos personas que habían sufrido una agresión con spray pimienta y fueron trasladadas al Hospital Gregorio Marañón. 

