Este boletín de notas de EGB de Santiago Abascal con un «insuficiente» es un montaje

Educación General Básica (EGB) a nombre de Santiago Abascal Conde. En la imagen se observan varias «I» (Insuficiente) en diferentes asignaturas y una calificación global de «INSUFICIENTE». En la imagen no se menciona en ningún momento de qué año data el documento ni cuál es su fuente.

No obstante, esto es falso. No hay pruebas que demuestren que las notas de la imagen viralizada sean las calificaciones reales del líder de VOX. De hecho, la imagen contiene indicios de haber sido manipulada.

Santiago Abascal es licenciado en Sociología

Según se detalla en la página web de VOX, Abascal es licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto (Bilbao), donde se graduó en la promoción de 2003. También consta su licenciatura en la página web del Congreso de los Diputados.

Además, si se licenció en 2003, significa que el líder de VOX completó su ciclo formativo superior a los 27 años, dado que nació en 1976. Teniendo en cuenta que la licenciatura en Deusto constaba de cinco cursos, el líder de Vox terminó su carrera con un retraso de unos cuatro años sobre el plan previsto. Un retraso que se justifica, según algunos medios, por su temprana entrega a la política activa en el País Vasco.

Desde INFOVERITAS hemos contactado con el departamento de prensa de VOX. No obstante, todavía no hemos obtenido respuesta de la formación política.

La imagen contiene indicios de haber sido manipulada

Además, la imagen contiene indicios de haber sido retocada. El nombre del alumno aparece con una tipografía y una inclinación que no concuerdan con el resto del documento impreso. Además, la mancha de la supuesta calificación global parece superpuesta de forma tosca sobre el papel original. Para determinar esto último, desde INFOVERITAS se ha recurrido a la herramienta Decopy IA, que señala que en un 91% de probabilidades, la imagen ha sido manipulada.

Finalmente, cabe señalar que, según la información de la página web de Fundación Disenso, Santiago Abascal se crio en la localidad alavesa de Amurrio, aunque no precisa hasta qué edad. Las notas viralizadas, en cambio, están selladas en Bilbao, un dato que no encajaría si el político vivió en esta ciudad hasta su ingreso en la Universidad.

INFOVERITAS verifica que…

No hay pruebas que demuestren que en la imagen viralizada aparezcan las notas reales del líder de VOX.