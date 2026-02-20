Mi cuenta

Sociedad

Un hombre mata a su hijo de 10 años e hiere de gravedad a su mujer en una vivienda de Tenerife

Ep
20/02/2026 10:15
Agentes de la Guardia Civil investigan un caso de violencia machista
Agentes de la Guardia Civil investigan un caso de violencia machista
EFE
Un hombre ha matado presuntamente a su hijo de 10 años y ha herido de gravedad a la madre del pequeño durante la madrugada de este viernes, 20 de febrero, en su vivienda de Arona, en la isla de Tenerife, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Los hechos se han producido sobre las 01.00 horas de este viernes, en una vivienda de Cabo Blanco, en el municipio de Arona, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que, al llegar, encontraron al pequeño fallecido, si bien se desconoce aún con qué se le causó la muerte, mientras que su madre estaba gravemente herida y se encuentra ingresada en un centro hospitalario de la isla.

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el hallazgo del cadáver de una mujer y su hija de 12 años en la localidad castellonense de Xilxes

El exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes, detenido como autor del crimen

Asimismo los agentes encontraron al padre del menor con un arma blanca y en el intento de reducirlo, finalmente tuvieron que realizar varios disparos, falleciendo el presunto autor de los hechos.

En este intento por reducir al hombre, resultó herido un agente de la Guardia Civil, que se encuentra a la espera de una cirugía, si bien no reviste gravedad su situación

Desde la Guardia Civil, así como desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), se expone que en los registros judiciales no consta antecedente alguno de denuncias contra el hombre que presuntamente mató a su hijo y tampoco tenía antecedentes penales. Asimismo se investiga como un caso de violencia de género.  

