El Teide sigue temblando tras más de 31 horas

El Instituto Geográfico Nacional ha confirmado este viernes que continúa activo el enjambre sísmico en las Cañadas del Teide, el tercero en los últimos días, donde ha habido un aumento de la actividad volcánica en la isla, y tras más de 31 horas.

Se trata del noveno enjambre sísmico de estas características registrado en la isla desde 2016 por los científicos, según matizaba este jueves el director regional del IGN, Ithaiza Domínguez, en atención a los medios tras la última reunión del comité científico del PEVOLCA en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el IGN en 'X', este enjambre aún activo empezó a las 23.00 de este miércoles, pero prosigue ahora "con menor energía e intensidad".

Sin embargo, a pesar de su duración, este episodio sísmico ha mantenido las mismas características presentadas desde su origen, es decir, continúa registrándose a "magnitudes muy bajas, siempre por debajo de los 0,7 mbLg", de forma que en "ningún caso" se tratan de terremotos sentidos por la población, sino por los propios sensores de la red sísmica nacional desplegada.

El análisis conjunto de la serie mantiene su localización la zona oeste de Las Cañadas del Teide, entre 7 y 8 kilómetros de profundidad por debajo del nivel del mar, un área donde ya se habían registrado enjambres sísmicos de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, 12 de febrero y 16-17 de febrero de 2026.

En total, agrega la institución, el número de eventos híbridos contabilizados es de más de 2.500, aunque cuando se realicen análisis aún más pormenorizados esta cifra podría aumentar. "Muchos de los eventos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros", puntualizan desde el IGN.

Recuerdan, asimismo, que este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos "no aumenta" el peligro de erupción a corto plazo en Tenerife.

El IGN recuerda que la entidad tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar todos los parámetros posibles y de esta forma, realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.