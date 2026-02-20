El niño asesinado en Tenerife y su madre gravemente herida fueron atacados con un machete

La localidad de Cabo Blanco, en el municipio de Arona (Tenerife), ha amanecido consternada por la muerte de un niño de 10 años y la agresión a su madre, que se encuentra herida de gravedad EFE/ALBERTO VALDÉS

El hombre que ha matado a su hijo de diez años este viernes en el municipio de Arona (Tenerife) le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un machete e hirió de gravedad a su pareja y madre del menor con el mismo arma, ha informado el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

El agresor, de unos 35 años, fue abatido por los agentes que acudieron hacia la 01:00 de la madrugada de este viernes a un domicilio de la localidad tinerfeña de Cabo Blanco, después de que él también los agrediera.

Los agentes fueron al domicilio alertados por los vecinos, y cuando llegaron, encontraron a un hombre muy alterado que les agredió e hirió a uno de ellos, por lo que tuvieron que hacer uso de sus armas y lo abatieron, ha dicho el delegado del Gobierno en Canarias.

En la vivienda encontraron al menor que había sido asesinado y "tenía una herida gravísima en la cabeza, y a la mujer, de 26 años, en un estado tremendo, con heridas en sus extremidades".

"El arma blanca utilizada es un machete de unos 60 centímetros muy cortante", ha indicado Pestana, quien ha señalado que tanto la mujer como el hombre son españoles.

La mujer fue evacuada por los servicios de emergencia y está siendo operada, "esperamos que pueda salir de esta, pero es dramático, esa mujer ha vivido momentos terribles", ha lamentado el delegado del Gobierno.

En el suceso también fue herido un guardia civil "en un brazo con un corte al borde de su chaleco antibalas. Ha sido operado, es una cirugía algo menor, y está fuera de peligro, no hay riesgo para él", ha añadido.

"Todo apunta, obviamente, a que es un caso más de violencia de género", aunque todavía no se ha considerado así formalmente, y no existía ninguna denuncia previa contra el agresor por parte de la mujer.

A juicio de Pestana, para acabar con la violencia de género, "la sociedad necesita seguir tejiendo alianzas entre organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y la población, pues hay una parte que se niega a cambiar de mentalidad, nadie es propiedad de nadie y tenemos que seguir luchando para cambiar esas mentalidades".

En muchos casos, como en este, los niños son víctimas de la violencia vicaria con la que se busca hacer daño a la madre, ha dicho el delegado del Gobierno.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.