Un técnico de Emergencias declara que Pradas le ordenó que no se enviara el Es-Alert hasta que ella lo dijera

Pradas, a su llegada al juzgado de Catarroja el pasado 12 de enero M. Bruque (Efe)

El jefe de la Unidad de Análisis del Riesgo y seguimiento de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Ramón Cuevas, declaró este jueves en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, le ordenó que no enviaran el mensaje Es-Alert a la población hasta que ella lo dijera.

Cuevas, que declaró por segunda vez como testigo, relató que el texto con el mensaje se lo dio Paradas en un papel un poco antes de la 19.50 horas. Además, relató que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, le dijo, entre las 18.00 y las 18.15 horas, que preparara un mensaje Es-Alert por la situación de la presa de Forata.

El técnico de Emergencias precisó que no había una propuesta de texto sino una plantilla en tres idiomas sobre la cual empezar a trabajar por la limitación de caracteres, que eran 600.

Añadió que sobre esa plantilla se dejó de trabajar unos 15 o 20 minutos después porque Suárez salió y dijo que se olvidaran de Forata ya que no había escenario 3, que sería en caso de una previsible rotura o rotura inminente. Sobre las 20.10 horas se les planteó un nuevo Es-Alert, que se estudiaba que fuera para la provincia de Valencia, pero señaló que les faltaba el texto y a dónde mandarlo.

El texto, indicó, se lo dio Pradas, en un papel, un poco antes de las 19.50 horas, con la orden de que no lo enviara hasta que ella lo dijera.

El mensaje, añadió, no hablaba de ningún peligro ni de medidas concretas y solo daba instrucciones preventivas de evitar desplazamientos.

Cuevas afirmó no conocer del segundo Es-Alert, el que se envió a las 20.57 horas, ya que no fue el encargado de transcribirlo.

Este jueves declaró también como testigo Ricardo García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior hasta diciembre de 2025, por las consultas telefónicas que se hicieron a la Abogacía sobre la posibilidad de confinar a la población.

García, que se desvinculó de la gestión de la dana, indicó que hasta que recibió el Es-Alert no conocía lo que pasaba en Emergencias y que no tuvo conversación telefónica con nadie de la Generalitat hasta las 20.51 horas.

El exsubsecretario señaló que conocía la herramienta del Es-Alert, que considera una conquista de la sociedad de la información y fue el elemento definitivo para conocer la magnitud de la tragedia.

Señaló asimismo que los días antes de la tragedia y en la reunión de los subsecretarios previa al Pleno del Consell no se habló nada de la emergencia para ese día.