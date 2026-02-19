La nueva DAO de la Policía contacta con la víctima para ponerle protección

Grande-Marlaska, en su participación en un acto este jueves en Madrid Marta Fernández (Ep)

La subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía, Gemma Barroso, que ha asumido de forma interina la Dirección Adjunta Operativa (DAO), contacto este jueves con la denunciante de un delito de agresión sexual para ofrecerle protección policial.

Según informó el Ministerio del Interior, la víctima que acusa al exjefe operativo de la Policía José Ángel González de un delito de agresión sexual aceptó esta protección policial ofrecida por la comisaria principal.

La denunciante es una agente de la Policía que desde julio de 2025 se encuentra de baja y que en enero pasado denunció en un juzgado de Madrid al entonces DAO por un presunto delito de agresión sexual con penetración, además de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

El abogado de la agente critica que Marlaska no haya hablado con ella y se pregunta “dónde está la empatía”

La decisión se adoptó en paralelo a las quejas del abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, que aseguró que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no se había puesto en contacto con su cliente, preguntándose “dónde está la empatía” que dice tener el Gobierno.

El letrado también consideró que no es su defendida la que debe pedir la dimisión, sino que debe ser el ministro el que asuma su responsabilidad por los errores que haya podido cometer.

Además, Jorge Piedrafita volvió a agradecer a Barroso, haber atendido a su cliente con “mucho tacto y empatía” y por animarla “a que siguiera hasta el final con todas las consecuencias”.

“Se quedó de piedra ante lo que le estaba contando, y desde luego que le dijo que estaba haciendo lo correcto”, destacó el abogado sobre la reacción de Barroso.

Baja desde julio de 2025

La denuncia de la víctima de este presunto delito de agresión sexual relata que esta agente se dio de baja en julio de 2025, tras recibir una llamada de González y mientras estaba en el despacho de Barroso.

En el escrito de denuncia, la víctima relata numerosas llamadas intimidatorias a raíz de la presunta agresión sexual ocurrida el 23 de abril de 2025 y cita una, registrada tres meses después, el 24 de julio, en la que se menciona a Barroso en su condición de subdirectora general de Recursos Humanos y Formación.

En concreto, en la querella se recoge que ese 24 de julio la denunciante, hasta entonces agente de la Policía en la Comisaría Local de Coslada, se encontraba en su nuevo destino en la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, en Madrid, precisando que es la “misma sede donde trabaja el querellado”.

“Cuando la víctima se encontraba incorporándose al nuevo puesto y en el despacho de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación recibió llamada del teléfono del despacho de José Ángel González. Al no contestar, la víctima comunicó a la subdirectora Gemma Barroso que no se encontraba en condiciones de trabajar por salud mental”, detalla la denuncia.

Apoyo psicosocial

que fue en ese momento cuando la denunciante “fue puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, del cual está siendo asistida y se encuentra de baja laboral con el armamento retirado, manteniéndose esta situación a la fecha de interposición de la presente querella”.

La denuncia alude a la recopilación de pruebas como llamadas, mensajes y audios donde se acusa al DAO y a otro comisario asesor de este, Óscar San Juan González, de participar en una “campaña sistemática, obsesiva e intensiva de acoso telefónico y manipulación psicológica sobre la víctima”, a la que llegaron a ofrecer cualquier puesto en la Policía si guardaba silencio.

Feijóo califica al ministro del Interior de “incompetente” y cuestiona que no conociera la denuncia a González

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, insistió en pedir la dimisión de Grande-Marlaska, al que tachó de “incompetente” y puso en duda que no conociera la denuncia contra el DAO de la Policía.

Feijóo subrayó que la responsabilidad política de Marlaska “es incompatible con seguir en el cargo” y remarcó que el número dos de la policía “no es un dirigente cualquiera”, sino una figura que “ha acompañado al ministro desde el primer momento” que accedió al cargo.

Según el líder del PP, “cuesta mucho creer que el ministro no conociera para nada lo que hacían” el número dos de la Policía y su mano derecha.

Feijóo insistió en que Grande-Marlaska “debería haber dimitido ya ayer (por el miércoles)” y que, de no hacerlo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “le debería haber cesado”.

“Lamentablemente, ni el ministro ni el presidente están a la altura de sus responsabilidades”, agregó.