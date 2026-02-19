Igualdad eleva a nueve los crímenes machistas en lo que va de año

Protesta contra la violencia de género el pasado 25 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife Efe

El Ministerio de Igualdad elevó este jueves a nueve las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.352 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos.

Además, confirmó el primer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 66 desde 2013. Se trata de dos crímenes machistas, en Castellón y Madrid. En el primero, la víctima es una mujer de 48 años, asesinada por su excónyuge en Xilxes este pasado martes. Tenía una hija menor, asesinada por su padre en el mismo suceso.

En cuanto al crimen de Madrid, la víctima es una mujer de 36 años, asesinada por su expareja este pasado miércoles. Tenía una hija menor y un hijo mayor de edad, fruto de otra relación.

En ambos casos existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor.

Los menores huérfanos por violencia de género en España son seis en 2026 y 510 desde 2013.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, condenó los crímenes y pidió un “rearme” contra el “machismo extremo”.

Por comunidades, Andalucía cuenta, hasta la fecha, con el mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género este año, con tres. Le siguen la Comunidad Valenciana (dos) y Canarias, Madrid, Extremadura y Galicia, con uno (el de Mos).

Según se desprende de la estadística del Ministerio, de las nueve víctimas, seis eran españolas (66,3%), misma cifra que en el caso de los agresores.

Además, revela que en seis de los asesinatos machistas de este año había denuncias, en cinco por la víctima y en uno por otros.