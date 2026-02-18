El exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes, detenido como autor del crimen

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el hallazgo del cadáver de una mujer y su hija de 12 años en la localidad castellonense de Xilxes Europa Press

El exmarido y padre de la mujer y la niña degolladas en Xilxes (Castellón) ha sido finalmente detenido como presunto autor del doble crimen, según ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Así lo ha señalado en atención a los medios en Riba-roja (Valencia), donde participa en la comisión mixta para la reconstrucción y recuperación tras los daños provocados por la dana.

La delegada ha señalado que el detenido por el doble homicidio, que inicialmente había sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que tenía impuesta sobre las víctimas, pasará a disposición judicial y ha aprovechado para expresar todo su "reconocimiento" al trabajo que la Guardia Civil ha desarrollado en las últimas horas para cerrar el caso.

El arrestado es un ciudadano argelino de 39 años y la mujer es una española de 48, ambos personas sordas, según las fuentes.

En febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella.

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados ayer con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.