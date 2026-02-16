Un terremoto de magnitud 4,3 en Almería sacude cuatro provincias del sureste español

Imagen de la medición del terremoto registrado en Almería Europa Press

Un terremoto de magnitud 4,3 ha sacudido esta madrugada el sureste peninsular con epicentro en la localidad almeriense de Tabernas, se ha sentido en cuatro provincias (Almería, Granada, Jaén y Murcia) y ha alcanzado una intensidad máxima de IV-V.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo, sentido ampliamente por la población, se ha registrado a las 00:55 horas de este lunes (23:55 horas del domingo UTC) con epicentro al sureste del municipio de Tabernas y a una profundidad superficial de cero kilómetros.

El temblor principal ha venido seguido de una serie sísmica con cerca de una decena de réplicas en el entorno de la misma localidad, oscilando las magnitudes entre 1,5 y 1,9.

Según el IGN, la intensidad máxima ha sido de IV-V (ampliamente observado y fuerte), percibiéndose con mayor claridad en el municipio de Tabernas, así como en la capital almeriense y localidades del área metropolitana y comarcas cercanas como Huércal de Almería, Viator, Benahadux, Gádor, Pechina, Rioja, Alsodux, Santa Fe de Mondújar y El Alquián.

También se ha notado con fuerza en puntos del Valle del Almanzora y el Levante almeriense, como Albox, Macael, Olula del Río, Fines, Mojácar, Turre y Vera.

El radio de acción del terremoto ha alcanzado provincias limítrofes. En Murcia se ha sentido en localidades como Lorca, Águilas, Cartagena, Mazarrón y Puerto Lumbreras; en Granada en municipios como Baza, Guadix y Motril; y en Jaén ha llegado a percibirse en núcleos como Linares, Baeza, Úbeda y Quesada.

Tras el evento principal de las 00:55 horas, el IGN ha registrado una sucesión de réplicas en la zona: a las 00:03 horas (magnitud 1,8); a las 00:06 (1,7); a las 00:09 (1,6); a las 00:16 (1,5); y a las 00:23 (1,9). Posteriormente, pasada la una de la madrugada, se han producido nuevos movimientos menores de entre 1,6 y 1,7 de magnitud.

Este episodio sísmico tiene lugar apenas cuatro días después de otro terremoto registrado en la provincia de Almería, el pasado jueves, un seísmo de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa que sacudió la comarca del Valle del Almanzora poco después de las 10:00 horas.