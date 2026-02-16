El río Duero amenaza varios municipios de Castilla y León

Vista del caudal del río Duero a su paso este lunes por la localidad burgalesa de Aranda de Duero Paco Santamaría (Efe)

Hasta 15 ríos de la cuenca del Duero estaban este lunes crecidos y desbordados como consecuencia de las lluvias de las últimas semanas y del deshielo, con especial preocupación por la situación en municipios sorianos como Gormaz, Aranda de Duero (Burgos), puntos de la provincia de Valladolid y de la de Zamora, incluida su capital, según la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Esta situación mantiene fuera de sus hogares a unas 160 personas de los municipios vallisoletanos de Puente Duero y Tudela de Duero, mientras que los 45 mayores desalojados de su residencia de Aldeamayor de San Martín pudieron regresar.

En concreto, hasta 13 puntos donde la CHD tiene sistemas de medición de caudal estaban en el nivel de aviso rojo y otros 22 presentaron aviso de nivel amarillo.

La estimación de la Dirección General de Protección Civil de la Junta de Castilla y León es que el pico máximo de la crecida del Duero pueda mantenerse los próximos días por las características de esta cuenca y porque las zonas de los márgenes están saturadas de agua y no filtran. Aviso rojo.

El cauce acumula hasta diez de esos puntos con aviso rojo, ubicados en el embalse de la Cuerda del Pozo, Gormaz y Navapalos, en la provincia de Soria; Vadoconces y Aranda de Duero, en Burgos; Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino, en Valladolid, y Toro y Zamora, en la provincia zamorana, aunque en todos ellos la tendencia es a la baja o estable, excepto en Toro, donde es creciente.

Las aguas del Duero tienen en alerta a los vecinos de Aranda de Duero, cuyo Ayuntamiento mantuvo activado el Plan de Emergencias por Inundaciones, que llevó a realizar acciones preventivas para evitar daños en algunas zonas con la instalación de bloques de hormigón y sacas de arena, además de seguir cerrados los parques cercanos.

Los vecinos, además, tapiaron los accesos a garajes y portales. Los otros tres puntos de la cuenca con aviso rojo se localizan en los ríos Guareña, a la altura de Toro y el Riaza en la salida del embalse de Linares y en Linares del Arroyo, en Segovia.

La comunidad agustina del Monasterio de la Vid, en Burgos, y los bomberos de Aranda de Duero se afanaron en achicar el agua que, a consecuencia de la crecida del Duero, inundó algunas de sus dependencias.

El caudal del Duero continuaba crecido a su paso por Zamora, donde a mediodía se elevó el nivel de aviso a rojo, aunque no causó daños a viviendas, sino la inundación de paseos ribereños, fincas agrícolas y de recreo de las afueras de la ciudad, además de anegar algunas zonas de esparcimiento situadas a orillas del tramo urbano del río,informaron fuentes municipales.

Por otro lado, la directora general de Emergencias, Irene Cortés, informó de la mejora de la situación en la provincia de Soria, donde este pasado fin de semana 15 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas en San Esteban de Gormaz por la crecida del Duero y otras tres pedanías, con un total de 155 vecinos, fueron confinadas por el riesgo de inundaciones, aunque ya han podido regresar a sus casas.