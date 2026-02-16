Doñana se inunda casi por completo tras recogerse 582 litros de lluvia por metro cuadrado en El Rocío

Imagen de la marisma de Doñana inundada por completo Europa Press

Una imagen satelital tomada este sábado muestra a la marisma de Doñana inundada "casi por completo" puesto que está siendo un año hidrológico "positivo" para el parque natural, de hecho, la Estación Agroclimática del Ifapa situada al norte de El Rocío ha recogido ya 582 litros por metro cuadrado, una cifra que no obtenía desde el ciclo 2009-2010.

Según ha indicado el Espacio Natural de Doñana en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el satélite Sentinel-2 tomó una instantánea el pasado 14 de febrero en la que sea aprecia cómo la marisma se encuentra "casi por completa inundada", y "solo se mantienen sin agua las vetas más elevadas".

También se observa de forma destacada el rosario de lagunas temporales y el sistema de Santa Olalla "con gran cantidad de agua". Las marismas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) también está "completamente anegadas" así como las explotaciones salineras, por lo que desde la entidad esperan que sea "el preludio de una hermosa primavera".

Asimismo, la entidad señala que este invierno Doñana se ha llenado de agua "como hacía muchos años que no lo hacía", de hecho desde el ciclo hidrológico 2009/2010 "no se recogían precipitaciones superiores a las que se han registrado en esta temporada", ya que en la Estación Agroclimática del Ifapa situada al norte de El Rocío, se han recogido 582 litros por metros cuadrado.

Además, en los primeros días de febrero, la entidad remarcaba que en la estación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Matalascañas, desde que se inició el ciclo hidrológico, se han recogido 450 litros por metro cuadrado, esto supone unos 120 l/m2 por encima de la media histórica para estas fechas.

Esta sucesión de borrascas ha hecho que los cauces que vierten actualmente a la marisma del área protegida presenten caudales máximos, provocando una inundación casi completa de este gran humedal, con niveles que alcanzan en algunos puntos, fuera de los cauces, los 90 centímetros de lámina de agua.

"Para las aves, peces, anfibios y muchos insectos esto supone una gran oportunidad, pero para otra fauna terrestre las inundaciones siempre suponen momentos de estrés, aunque a la postre también les compensará con más alimento y posibilidades de reproducción", han indicado.

