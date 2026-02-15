Un grafiti con la imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny reivindica en Barcelona la paz frente a Donald Trump

El grafiti de Alberto León en el centro de Barcelona Marta Pérez (Efe)

Un grafiti del artista tinerfeño Alberto León en el centro de Barcelona reivindica la paz frente al presidente estadounidense Donald Trump, con una imagen del cantante puertorriqueño Bad Bunny en su espectáculo de la Super Bowl, de la mano de un niño detenido por la policía migratoria.

En el grafiti, se ve a Bad Bunny cogido de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años detenido en Minneapolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ambos de blanco, mientras que a su lado un Donald Trump trajeado los observa contrariado y con las manos abiertas.

Además, el cantante sostiene una pelota de fútbol americano con el lema ‘Together we are America’ (‘Juntos somos América’) y sobre él y Liam aparecen dos palomas blancas.

Sin embargo, Donald Trump, vestido con un traje negro que contrasta con el blanco de la paz, tiene a dos palomas grises posadas en su cabeza y hombro. La pieza de arte urbano se puede ver en la calle del Sotstinent Navarro, y corrió como la pólvora en redes sociales desde que su autor subiese un vídeo mostrándola en Instagram.

León explicó que quiso reivindicar el mensaje de Bad Bunny en la Super Bowl del domingo pasado, donde proyectó el lema ‘lo único más poderoso que el miedo es el amor’, como símbolo de la paz frente a las políticas migratorias de Trump.

“Era un mensaje necesario que quise que estuviera en la calle, y qué mejor que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas”, explicó León.