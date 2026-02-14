Miles de médicos piden la dimisión de la ministra y avisan de semanas de huelgas

Recorrido de la manifestación de los médicos este sábado por las calles de Madrid Sergio Pérez (Efe)

Miles de médicos de toda España marcharon este sábado por el centro de Madrid para pedir la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, y reclamar un estatuto propio, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS), al tiempo que avisaron de que “no van parar” y habrá semanas de huelgas.

“Aquí solamente hay una opción, o se rectifica y se permite a los médicos, al igual que tienen sus compañeros del resto de Europa, tener un ámbito de negociación propio, que permita al médico negociar directamente con la Administración, o se acabará desmantelando la Sanidad y se quedara sin médicos”, advirtió el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrero.

Unos 5.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid, 8.000 según la organización, marcharon desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad con peticiones de dimisión desde el inicio de la manifestación: “Mónica dimite, los médicos no te admiten”, “Mónica atiende, Medicina se defiende” o “Ministra negocia o vuelve a tu consulta”, eran algunos de los lemas más coreados.

Los facultativos, procedentes Galicia, País Vasco, Baleares, Andalucía, Extremadura o Castilla y León, insisten en rechazar el Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad acordó con el resto de sindicatos del ámbito de negociación (Satse-FSES, CC.OO., UGT y CSIF).

“Sigue ignorando nuestras principales demandas, como una jornada que cuente en su totalidad o una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación y en la que los descansos generados por las mismas se respeten”, argumentan.

El Ministerio señala que el estatuto firmado limita la jornada laboral a 45 horas y reduce las guardias de 24 a 17 horas, entre otras medidas, pero los médicos recalcan que las guardias siguen siendo obligatorias y en un régimen de incompatibilidades los médicos salen discriminados.