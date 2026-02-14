Las estaciones de la Aemet registran vientos huracanados en muchos lugares del país

Castellón de la Plana EFE

Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) están registrando durante el día de hoy rachas de viento huracanado -por encima de los 120 kilómetros por hora- en muchos lugares de la península y en Baleares.

La más fuerte se ha registrado en Láujar de Andarax, en la provincia de Almería, donde se han alcanzado los 134 kilómetros por hora, y por encima de los 120 kilómetros se han registrado rachas también en Cerler (Huesca), Mosqueruela y Castellote (Teruel), en el Parque Nacional de Picos de Europa (Cantabria), y en La Pobla de Benifassá, en la provincia de Castellón, donde hoy está activado el aviso de nivel 'rojo' (peligro extraordinario).

Según los datos de la Aemet, se han registrado rachas por encima de los 100 kilómetros por hora en muchos lugares del país, y entre ellos en la Sierra de Alfabia, en Mallorca, en Matxixako (Vizcaya), o en Astún (Huesca)

Las rachas más fuertes no han alcanzado hasta ahora las que se registraron ayer en algunos puntos del país, la más dura en Matxixako (Vizcaya), donde el viernes llegaron hasta los 145 kilómetros por hora.

La Aemet mantiene activos los avisos por fuertes vientos en gran parte del país, y ha alertado en las redes sociales del peligro extraordinario debido a la posible caída de ramas, árboles y objetos, por lo que ha incidido en la importancia de atender las recomendaciones de Protección Civil.