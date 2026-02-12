España está lista para aplicar sistema de verificación de edad pero solo en dominios ".es"

España puede aplicar "desde mañana mismo" la herramienta de protección de datos para controlar el acceso de menores a internet, pero afectaría "a muy poca gente", solo a los dominios ".es" (los de España), según ha afirmado el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López.

López ha sido preguntado este jueves en una entrevista en RNE por el debate en Europa sobre la mayoría de edad para entrar en las redes sociales, que en España lo quieren fijar en 16 años, y ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el "primero" que lo abrió hace dos años.

Ha desvelado que Sánchez encargó a los técnicos un sistema de verificación de datos de edad, en la que se ha estado trabajando medio año y que ya está acabada. Incluso, según ha dicho, ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.

La herramienta que tiene lista España se podría aplicar mañana mismo, pero afectaría a poca gente, ya que, de momento, solo se podría aplicar a las páginas en internet con los dominios ".es", cuando más del 90 % del tráfico de pornografía va por los ".com".

A nivel europeo, entre finales de este año y el que viene se pondrá en marcha una Cartera Digital Europea, que contemplará una identificación digital para entrar en cualquier aplicación, que España ya tiene lista.

Se trata de un sistema seguro, que no vulnerará la privacidad de datos, ha dicho.

Para poder aplicar esta medida se necesita además una base legal para la mayoría de edad, que ya está en el Congreso de los Diputados.

En este contexto, ha hecho un llamamiento a los grupos en el Congreso para que la apoyen.

"Tenemos la herramienta y estamos en el camino", ha afirmado.