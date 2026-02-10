Mi cuenta

Sociedad

Fallece a los 84 años el padre de David Bisbal

Efe
10/02/2026 14:42
Bisbal y su padre José Bisbal
Archivo
Archivo
José Bisbal Carrillo, exboxeador y padre del cantante David Bisbal, ha fallecido este martes en Almería a los 84 años, según ha confirmado el propio artista a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje de despedida.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", ha escrito David Bisbal en su perfil de Instagram acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre como boxeador.

José Bisbal, quien padecía alzheimer desde hace años, ha fallecido rodeado de su familia. Nacido el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Con un récord profesional de 49 victorias, 35 derrotas y nueve empates, Bisbal fue además pionero al disputar combates internacionales en países como Suecia. Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre ha reivindicado el legado deportivo y personal de su padre.

