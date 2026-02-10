Elisa Mouliaá comunica al juez que mantiene la acusación contra íñigo Errejón

La actriz Elisa Mouliaá y su abogado, Alfredo Arrién, a su llegada este martes a los Juzgados de plaza de Castilla Antonio Gutiérrez (Ep)

La actriz Elisa Mouliaá comunicó este martes al juez Adolfo Carretero que continúa con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales, al considerar “deleznable” que la Fiscalía solicite la absolución.

Mouliaá acudió junto a su letrado, Alfredo Arrién, al juzgado para comunicar que se replanteó la decisión del pasado miércoles, cuando presentó un escrito diciendo que renunciaba a la acusación particular por motivos de salud y personales, aunque no se retractaba de la denuncia.

Una vez que el escrito llegó al juez Carretero, este le pidió que lo corrigiera, ya que no estaba firmado por abogado ni procurador, o de lo contrario el proceso seguiría adelante porque ya se había decretado apertura de juicio oral, en una causa en la que acusaban tanto la actriz como la asociación Adive como acusación popular.

Este pasado lunes, Arrién adelantó que la actriz había cambiado de parecer y este martes ambos acudieron al juzgado para comunicar que Mouliaá presentó un escrito de renuncia “fruto de un ataque de ansiedad” por el que acabó en un hospital y que ahora no ratifica.

En este escrito se refleja que Mouliaá conoció a dos personas que le dijeron que también habían sido víctimas de Errejón pero que no habían denunciado, todo lo cual la afectó. Luego vio el escrito de la Fiscalía y decidió seguir.

La actriz dijo que le parecía “vergonzoso” que tras el citado escrito de la Fiscalía alguien pudiera acusarla de falso testimonio, cuando no se inventó “ni una sola coma”.

“Ahora sí que sí voy a ir hasta el final”, aseveró. Relató que estuvo diez meses “presentando pruebas, cotejadas de mensajes” en los que cuenta que Errejón la “acosó”, “humilló” e “invadió”, y que el abuso del político le causó “estrés postraumático”.

Además, añadió que lo ocurrido es “injusto”, ya que lo que hizo fue “dar la cara” por las mujeres tras “múltiples denuncias anónimas” por las que Errejón dimitió de sus cargos en octubre de 2024.

“Lo único que hice fue decir que esto era verdad para proteger a las mujeres. Así que lo que ha pasado conmigo es vergonzoso porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla... se han sacado bulos”, denunció.

La actriz dejó claro que “es normal que otras víctimas no se atrevan a dar el paso” porque es una situación “horrible”. Sí les pidió que “lo hagan de forma anónima”.

“Pido con todo el respeto del mundo que por favor me ayuden, porque me he quedado sola y me dan ganas de tirar la toalla e irme del país, y nadie se lo merece”, concluyó.