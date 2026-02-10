Declaradas 76 zonas de emergencia en 14 comunidades por las borrascas

Una vecina de Jerez de la Frontera observa los daños provocados por las borrascas en su casa Román Ríos (Efe)

El Gobierno declaró este marteszonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios golpeados por un total de 76 episodios catastróficos, en 14 comunidades –incluida Galicia– y en la ciudad de Ceuta, debido en su mayor parte a las sucesivas borrascas que han azotado España entre el pasado 10 de noviembre y el 9 de febrero de 2026.

Esta declaración, a propuesta del Ministerio del Interior, se produce “por los fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza que han ocasionado incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas”.

Las comunidades donde se encuentran estas zonas afectadas por estos 76 episodios catastróficos son: Andalucía, Extremadura, Galicia, Valencia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, Aragón, Asturias, Murcia, Cantabria, La Rioja y Madrid.

Entre finales de 2025 y febrero de 2026, España ha soportado varias borrascas de gran intensidad como ‘Emilia’, ‘Francis’, ‘Harry’, ‘Ingrid’, ‘Joseph’, ‘Kristin’, ‘Leonardo’ y ‘Marta’, la más reciente.

En este sentido, ya hay una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar y que irán dirigidas a paliar daños personales y daños materiales en viviendas y enseres.

También podrán beneficiarse de las ayudas “corporaciones locales, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia”.

No obstante, esta declaración de zona catastrófica abre además la puerta a que otros departamentos del Gobierno habiliten ayudas propias.

El Gobierno también puede prestar ayudas a las corporaciones locales y atender daños en infraestructuras públicas en el ámbito de cada Ministerio.

En cuanto a la situación actual ocasionada por las últimas borrascas, este martes 3.557 personas permanecían desalojadas en Andalucía, una de las comunidades más afectadas.

No obstante, la Junta autorizó la vuelta a casa de 1.244 personas de la zona rural de Jerez de la Frontera, Cádiz, y de otras 66 pertenecientes a la también localidad gaditana de Barbate. Otros 603 vecinos de Jerez siguen desalojados.

Alerta en Galicia

Por su parte, la Xunta comunicó que activará este miércoles la alerta naranja por viento en el noroeste de A Coruña y A Mariña lucense, por lluvia en el interior de Pontevedra y por temporal costero en todo el litoral gallego.

La Consellería de Presidencia informó de las nuevas alertas cuando aún se encontraba activa una alerta naranja por lluvia en el interior de Pontevedra y otra por temporal costero en A Coruña y Lugo.

De hecho, este miércoles se espera la llegada de una nueva borrasca de gran impacto, ‘Nils’, que según la Agencia Estatal de Meteorología dejará rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el noroeste de A Coruña y A Mariña de Lugo.

En estas zonas, la Xunta recordó la importancia de seguir las medidas de protección, como retirar objetos que puedan caer a la calle y evitar pasar cerca de edificios en ruinas o en construcción, árboles, paneles publicitarios y objetos susceptibles de desplazarse con el viento.

Por otro lado, se mantendrá la alerta naranja por lluvia en el interior de la provincia de Pontevedra, ante lo que la Xunta pidió circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

Debido a estas alertas, quedan suspendidas durante toda la jornada las actividades en el exterior de los centros educativos en los 16 municipios del interior de Pontevedra, los 38 del noroeste de A Coruña y los 15 de A Mariña.