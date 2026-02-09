Un escolta de Mazón el día de la dana afirma que el expresident llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19.50 horas

Mazón, el pasado 3 de noviembre, tras anunciar su dimisión Archivo El Ideal

Uno de los escoltas que estuvo al servicio del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de la dana, afirmó que el entonces jefe del Consell llegó al Palau de la Generalitat sobre las 19.50 horas y que sobre las 20.00 horas salieron hacia la sede donde estaba reunido el Cecopi.

Así lo afirmó en su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, en la que precisó que su servicio comenzó a las 07.30 horas del 29 de octubre y finalizó a las 02.00 del día siguiente, según fuentes conocedoras de esa declaración.

Este escolta explicó que Mazón tuvo un acto por la mañana, tras el cual volvió al Palau sobre las 11.00 horas, y más tarde salieron a pie hacia la comida que el expresident mantuvo en El Ventorro con una periodista.

Mazón prescindió de los servicios de los escoltas antes de llegar al restaurante y continuó solo el trayecto, algo que, según este testigo, “era raro” pero no era la primera vez que ocurría.

Los responsables de la seguridad del president conocían la existencia de esta comida privada desde el día anterior, indicó el testigo, que añadió que en ningún momento se comentó nada de suspenderla por la alerta meteorológica, y ellos tampoco sabían el motivo de la comida.

Los escoltas regresaron al Palau, mientras que Mazón llegó a la sede del Gobierno valenciano sobre las 19.50 horas, subió un momento al despacho y, sobre las 20.00 horas o un poco antes, salieron hacia el Centro de Coordinación de Emergencias, en l’Eliana, donde llegaron sobre las 20.30 horas.

Este testigo señaló que Josep Lanuza, asesor de Mazón, iba en el coche del president, y de camino al Cecopi recogieron a la jefa de prensa, Maite Gómez.

Por su parte, José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Mazón, aseguró que no dio “ninguna orden ni instrucción” a miembros encargados de gestionar la dana, sino que simplemente “trasladó una reflexión” al indicar a la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, que “de confinar, nada”.

Cuenca compareció este lunes de nuevo ante la comisión investigadora del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana.

Allí negó haber ordenado a Pradas esa tarde “no confinar” cuando esta se lo sugirió ante la gravedad de la situación.