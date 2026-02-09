Las lluvias siguen aunque la situación tiende a estabilizarse en Andalucía

El alcalde de la localidad granadina de Huétor Tájar saluda al presidente del Gobierno en su encuentro de este lunes Efe

Este lunes, la lluvia fue la tónica general en la mayor parte de la Península, volviéndose a dar los mayores acumulados en Andalucía aunque irán disminuyendo en los próximos días, aumentando las precipitaciones en Galicia, Cantábrico oriental y Pirineos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Andalucía para visitar las localidades de Villanueva de la Reina, en Jaén, y Huétor Tájar, en Granada, desde donde reclamó un acuerdo nacional para anticiparse a la nueva realidad climática y aseguró que el Gobierno activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.

Una agente de la Policía Nacional falleció durante la tarde de ayer mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectaban a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.

La agente, de 43 años, sufrió un colapso. Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar su vida.

En Andalucía, la Agencia de Emergencias (EMA) informó de que 6.462 personas continuaban desalojadas, concentrándose la mayoría en Cádiz (4.437), Jaén (704), Málaga (556), Córdoba (537), Granada (120) y Sevilla (108) y habiendo regresado casi 5.000 a sus casas gracias a la mejora meteorológica y del estado de los cauces, ríos y embalses.

Los 555 desalojados de Grazalema, Cádiz, y Benaoján, Málaga, acogidos en Ronda continuaban en la misma situación, en torno a 300 desalojados se derivaron a hoteles, apartamentos turísticos, casas rurales y casas particulares ofrecidas solidariamente.

La mayoría de los 300 vecinos que quedaron aislados en zonas rurales de Ronda, Málaga, por el temporal cuentan ya con accesos reabiertos o alternativas, pero se pide prudencia y limitar el paso a emergencias.

En la localidad jienense de Santisteban, 40 personas fueron desalojadas de manera preventiva ante el riesgo de desprendimiento de una ladera y la caída de rocas.

En Fuente Vaqueros, Granada, el río Cubillas presentó roturas en varios puntos de su cauce, lo que provocó la entrada de agua en parcelas rústicas colindantes y daños de consideración en terrenos agrícolas, comunicó el Ayuntamiento de la localidad.

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, anunció que las previsiones invitan a ser “un poquito más optimistas, aunque con matices”, ya que en los próximos días se esperan borrascas menos intensas y el anticiclón de las Azores empieza a acercarse.

Principal novedad

La principal novedad de la jornada, fue que el embalse de La Serena, Badajoz,–el de mayor capacidad de España– comenzó a desembalsar a las 12.00 horas con un caudal aproximado de 180 metros cúbicos por segundo (el embalse se encuentra actualmente al 92,6% de su capacidad).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana alertó de que doce estaciones de aforo de la cuenca superaban el umbral de aviso hidrológico rojo.

La Confederación Hidrográfica del Tajo informó de que de siete estaciones de aforo de Castilla-La Mancha seguían superando el umbral de aviso rojo y dos presas desembalsaban de manera significativa.

La situación hidrológica en la cuenca del Guadalquivir mostró una evolución favorable, con una tendencia generalizada a la estabilización y descenso de los niveles en los principales cauces y ríos, y estaban desembalsando agua 36 presas.

El temporal y los deshielos mantuvieron 26 tramos de ríos de la cuenca del Duero en aviso, cinco en alarma nivel rojo, ademas, otros diez permanecían en nivel naranja, con el Duero en amarillo en Zamora y tendencia ascendente.