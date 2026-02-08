Piden 18 años para un recluso que intentó matar a otro con un bolígrafo modificado

Centro penitenciario de Alicante I Cedida

La fiscalía solicitará 18 años de prisión para un recluso del centro penitenciario de Alicante I, en Fontcalent, por tratar de asesinar a otro acuchillándolo en el cuello con un bolígrafo modificado.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio por estos hechos está previsto para el próximo martes a partir de las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y el encausado se enfrenta a un delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024 cuando el acusado se hacía cola dentro de las instalaciones y la víctima se puso al final de la fila.

El ministerio Fiscal relata que ambos habían mantenido desencuentros previos y que mantenían una enemistad manifiesta, y que el presunto agresor dejó pasar a la víctima en la cola para, una vez que se situó detrás de él, clavarle en el cuello un bolígrafo modificado para causar el mismo efecto que un arma blanca.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente de urgencia para extraerle el objeto, según el alto tribunal.