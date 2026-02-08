Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Piden 18 años para un recluso que intentó matar a otro con un bolígrafo modificado

Efe
08/02/2026 11:00
Centro penitenciario de Alicante I
Centro penitenciario de Alicante I
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La fiscalía solicitará 18 años de prisión para un recluso del centro penitenciario de Alicante I, en Fontcalent, por tratar de asesinar a otro acuchillándolo en el cuello con un bolígrafo modificado.

Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), el juicio por estos hechos está previsto para el próximo martes a partir de las 10 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante y el encausado se enfrenta a un delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2024 cuando el acusado se hacía cola dentro de las instalaciones y la víctima se puso al final de la fila.

El ministerio Fiscal relata que ambos habían mantenido desencuentros previos y que mantenían una enemistad manifiesta, y que el presunto agresor dejó pasar a la víctima en la cola para, una vez que se situó detrás de él, clavarle en el cuello un bolígrafo modificado para causar el mismo efecto que un arma blanca.

La víctima fue intervenida quirúrgicamente de urgencia para extraerle el objeto, según el alto tribunal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

El Ayuntamiento de A Coruña reasfaltará varias calles de Adormideras
Redacción
Audiencia Provincial de A Coruña

Piden ocho años de cárcel para dos acusados de intentar llevar droga de Getafe a A Coruña
EP
Control camiones Guardia Civil

La DGT realiza desde el lunes en Galicia una campaña de vigilancia centrada en camiones y autobuses
EP
El ideal gallego

Cae una parte de la Muralla de Lugo sin causar daños personales
EP