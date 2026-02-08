El cómico italiano Andrea Pucci renuncia a Sanremo tras la polémica por sus bromas homófobas y sobre mujeres

Andrea Pucci Agencias

El cómico italiano Andrea Pucci ha renunciado este domingo a participar en el Festival de Sanremo, que arranca el próximo 24 de febrero, tras ser criticado por sus bromas homófobas y sobre mujeres y por su supuesta proximidad a la ultraderecha.

El humorista había sido elegido como copresentador del prestigioso certamen de la canción italiana por su director, Carlo Conti, pero el nombramiento había sido inmediatamente cuestionado por una parte del público y por los partidos de centroizquierda.

Por eso Pucci ha hecho pública su decisión de renunciar a Sanremo, denunciado los ataques recibidos en los últimos tiempos.

"Los insultos, amenazas y epítetos que mi familia y yo hemos recibido en estos días son incomprensibles e inaceptables", ha lamentado el artista en un comunicado a los medios.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha salido en su defensa para transmitir su "solidaridad" al cómico ante la "presión ideológica" que, ha su parecer, ha sufrido.

"Da que pensar que en 2026 un artista deba sentirse obligado a renunciar a su trabajo por un clima de intimidación y odio (...) Es inaceptable que la presión ideológica llegue a obligar a alguien a negarse a subir al escenario (...) La deriva iliberal de la izquierda en Italia está haciéndose alarmante", atacó Meloni.

Desde que su nombre trascendiera como uno de los cómicos que debían amenizar la gala de Sanremo, sus comentarios de tono homófobo o bromeando con el físico de mujeres de la política han corrido como la pólvora en los medios y las redes sociales.

Por ejemplo, ridiculizó en su perfil de Instagram el físico de la secretaria del opositor Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, o el de la exministra Rosy Bindi, al tiempo que ensalzaba las políticas y "victorias" de Meloni.

Además se ha recordado una broma que hizo sobre un rostro conocido de la televisión, Tommaso Zorzi, aludiendo a su homosexualidad.

Por eso tras su nombramiento el PD había denunciado que Pucci era una prueba más de lo que denominan 'TeleMeloni', una televisión púbica controlada por la primera ministra.

"La dirección de la RAI debe explicar la elección de Pucci, un cómico obviamente de derecha, fascista y homófobo, conocido por haberse reído de un chico en un espectáculo solo porque era gay", ha lamentado el partido, aseverando que sus bromas "exceden por mucho lo políticamente incorrecto".

El cómico también ha respondido a quienes lo tachan de "fascista".

"En 2026 el término fascista no debería existir. Existen los hombres de derecha e izquierdas que piensan diferente pero que debaten dentro del ordenamiento democrático que, afortunadamente, gobierna nuestro amado país", sostiene.

Y agrega: "La homofobia y el racismo son términos que evidencian el odio del ser humano y yo nunca he odiado a nadie".

La influyente asociación de consumidores Codacons también había cuestionado la elección de un personaje "que genera tanta división y que en el pasado se distinguió por sus bromas vulgares, racistas y homófobas".

"Sin entrar a valorar las ideas políticas de Andrea Pucci, lo que de verdad sorprende es que la RAI haya decidido llevar al evento más seguido de la televisión nacional a un cómico acusado de lanzar mensajes equivocados, si no peligrosos", denunció.

Las 76.ª edición del Festival de Sanremo, el evento televisivo y musical más importante del calendario italiano, tendrá lugar entre el 24 y el 28 de febrero para buscar a su artista ganador, que además podrá representar a Italia en Eurovisión.