Sociedad

Investigada una mujer de 63 años por conducir sin carné a 223 kilómetros por hora en Huesca

Ep
07/02/2026 13:01
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Agencias
La Guardia Civil investiga a una mujer de 63 años, vecina de Huesca, por circular a 223 kilómetros por hora por la A-23 sin haberse sacado nunca el carné de conducir.

El incidente se produjo el pasado 21 de diciembre, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, mientras realizaba un control de velocidad en la autovía A-23 a la altura del término municipal de Cuarte, detectó a un turismo que circulaba a 233 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120 kilómetros por hora superando ampliamente los 200 kilómetros por hora, umbral a partir del cual este tipo de conducta está tipificada como delito en el artículo 379 del Código Penal en este tipo de vías.

La investigación del Instituto armado determinó que la conductora carecía del carné habilitante, por lo que el pasado 8 de enero se procedió a su investigación como posible autora de dos delitos contra la seguridad vial.

Además, la Guardia Civil también investiga a un hombre de 30 años vecino de la Comarca del Somontano por un delito de falsedad documental tras presentar alegaciones a una infracción de velocidad tratando de hacer creer que quien conducía en ese momento era su madre y no él.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de noviembre de 2025. Ese día está fechada una denuncia por exceso de velocidad de un turismo que fue captado circulando a 112 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora, en una carretera de la isla de Mallorca. El titular del turismo era una empresa de alquiler de vehículos sin conductor.

Tras ser notificada a dicha empresa el inicio del expediente, ésta debía identificar al conductor en el momento de la comisión de la infracción. Posteriormente, el citado conductor presentó en la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca un recurso de alegaciones manifestando que, en el momento de la infracción, el turismo era conducido por su madre.

Tras las averiguaciones realizadas por los agentes del GIAT, se pudo comprobar que los datos aportados por el conductor, eran falsos, por lo que el pasado 05 de enero, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito de falsedad documental.

En los dos casos expuestos, el grupo GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, instruyó las correspondientes diligencias fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huesca, Plaza número 4, donde deberán comparecer los conductores investigados cuando lo estime la Autoridad Judicial.

