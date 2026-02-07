Casi un centenar de carreteras cerradas por el temporal: 85 por inundación y 14 por nieve

Efectivos policiales en una carretera cortada EFE

La borrasca que atraviesa la península mantiene esta madrugada 99 carreteras cerradas al tráfico, 85 de ellas por las intensas lluvias e inundaciones y 14 debido a la nieve y el hielo, según ha informado a las 05:50 horas de este sábado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las intensas precipitaciones han condicionado la circulación en vías nacionales como la N-430, en Valdivia (Badajoz), que se encuentra en nivel rojo (circulación muy peligrosa) por las lluvias entre los kilómetros 118.1 y 117.7.

En la autovía A-92, a la altura de Huétor de Santillán - El Molinillo (Granada), se permite el tránsito con precaución (nivel verde) entre los kilómetros 255 y 270, aunque con la prohibición de adelantar para vehículos pesados por la nevada , al igual que en la autovía A-52 a su paso por Ourense entre los kilómetros 113 y 120.

Las zonas más afectadas por el temporal se localizan principalmente en la mitad sur y en los sistemas montañosos del norte y centro peninsular. En Andalucía, la provincia de Cádiz concentra el mayor impacto por inundaciones con 26 tramos afectados, todos ellos totalmente cerrados en nivel negro , seguida de Córdoba con otros 18 cierres totales.

Por su parte, el temporal de nieve afecta con mayor intensidad a las provincias de Huesca, León y Granada, donde varios puertos de montaña permanecen cerrados o requieren el uso obligatorio de cadenas. Las complicaciones se extienden también a comunidades como Navarra y el Principado de Asturias por la acumulación de nieve en cotas altas.

La provincia de Cádiz continúa siendo la más afectada por las inundaciones con 26 cortes totales en carreteras como la A-384 (km 48 al 82), A-2101 (km 0 al 7), A-2102 (km 0 al 4.4), CA-3110 (km 0 al 8), CA-3113 (km 13.25 al 17.9) y CA-6105 (km 0 al 15), entre otras vías de la red secundaria.

Córdoba registra 18 cierres por lluvias (nivel negro) que incluyen la autonómica A-333 (km 37 al 46.5) en Iznájar y la A-431R2 (km 27.5 al 29.3) en Posadas. También se ven afectados al mismo nivel los puentes de la CO-3313 (km 1.5 al 2.55), CO-4205 (km 0 al 12.61) y CO-4207 (km 4 al 6), junto a tramos bloqueados en las carreteras CO-5211, CO-6103, CO-7409, CO-8201 y CP-14.

Sevilla suma otros 10 cierres totales en su red secundaria, destacando la A-8100 (km 22.75 al 28.8), la SE-9225 (km 0 al 12.4), la SE-BG-04 (km 2.25 al 19.97) y las vías SE-437 y SE-485. El resto de cortes por inundación en nivel negro afectan a la provincia de Jaén con 12 tramos; Castilla y León con 11 carreteras repartidas entre Zamora, Salamanca, Segovia, Valladolid, Soria y Palencia; Málaga con cuatro tramos como la MA-8302 (km 0 al 10); Granada con tres carreteras incluyendo la A-4026 ; y Cáceres con el cierre de la CC-146 (km 3.4 al 3.9).

Simultáneamente, la nieve y el hielo mantienen bloqueadas 14 carreteras de la red secundaria situadas en los puertos granadinos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7.35); en las asturianas LN-8 (km 10 al 28) y SD-2 (km 0 al 7.2); y en las oscenses A-138 (km 91.17) y A-139 (km 65 al 72).

El nivel negro por inclemencias invernales se completa en Castilla y León con la LE-481 (km 11 al 15.9), la LE-321 (km 40 al 45), la ZA-103 (km 8 al 16) en Zamora y las salmantinas DSA-180 (km 0 al 9.5) y DSA-191 (km 8 al 10.6).

En Navarra permanecen cerradas la NA-2011 (km 7 al 10) y la NA-2012 (km 7.2 al 23.56), mientras que en Cáceres se encuentra intransitable la CC-437 (km 0 al 10.6).

El uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno (nivel rojo) afecta a 13 carreteras por nieve, destacando la A-395 (km 16 al 32) y A-4301 en Granada; las oscenses A-136 y A-139 (km 52 al 65); y tramos en León como la LE-126, LE-234 y LE-315, además de la NA-137 en Navarra.

Por inundaciones, el nivel rojo (circulación muy peligrosa) está activo en 20 tramos, entre ellos la A-372 en Cádiz, la GR-4105 en Granada, la VP-4017 en Valladolid, la CM-4103 en Ciudad Real y la mencionada N-430 en Badajoz. La circulación también permanece condicionada con nivel verde por nieve en la SG-615 en Segovia.

La DGT pide a los conductores consultar la información meteorológica y el estado de las vías antes de viajar, así como evitar desplazamientos innecesarios.