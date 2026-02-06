Hallan el cuerpo sin vida de la mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla

El cuerpo sin vida ha sido localizado por los efectivos del Guardia Civil a unos 1.000 metros de la zona de desaparición de la mujer. EFE

La Guardia Civil ha hallado este viernes el cuerpo sin vida de la mujer que estaba siendo buscada tras caer al río Turvilla, cuando intentaba rescatar del agua a su perro, a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

El cuerpo sin vida ha sido localizado por los efectivos del Guardia Civil a unos 1.000 metros de la zona de desaparición de la mujer.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una visita a Huétor Tájar (Granada) donde ha comprobado las zonas inundadas por la borrasca 'Leonardo', ha trasladado en nombre propio y de todos los andaluces su "pesar" por la mujer que desapareció en Sayalonga, "que tristemente y lamentablemente su cuerpo ha sido encontrado".

Moreno ha recordado que la mujer "estaba con su mascota, que fue al río, intentó salvarla y como consecuencia de ese rescate a la mascota parece ser que fue arrollada por el río y tristemente ha fallecido".

"Es una más de las muchas consecuencias que tiene y que está teniendo este río atmosférico que tanto daño y tanto perjuicio está creando en el país vecino de Portugal, en Marruecos, en España y de manera muy especial también en Andalucía", ha señalado el presidente de la Junta.

Desde el pasado miércoles, cuando se dio el aviso de la desaparición, un amplio dispositivo de búsqueda se ha desplegado en la zona para intentar localizar a Carolina, la mujer desaparecida.

Entre otros, han participado patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo. También este viernes se ha incorporado el Servicio Cinológico. De igual modo, han participado bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

La mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso, precisando que había caído cuando intentaba rescatar del agua a su perro, que pudo salir.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando del suceso. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer. El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía, donde el paso de la borrasca 'Leonardo' deja diversas afectaciones.