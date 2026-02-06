El temporal, con 8.000 desalojados, da una tregua a Andalucía antes de la llegada de la borrasca 'Marta'

Vista de la crecida del Guadalquivir a su paso por Córdoba EFE

La borrasca Leonardo, que ha provocado ya el desalojo de unas 8.000 personas en Andalucía, está dando una tregua durante este viernes a la región, tras una madrugada sin incidencias graves, a la espera de la llegada mañana de una nueva borrasca, Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en zonas que ya están muy castigadas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha informado de que la noche y la madrugada han discurrido con apenas una treintena de actuaciones (32) y que las medidas de anticipación y previsión, junto al ágil despliegue de Puestos de Mando Avanzado (PMA), han permitido adaptar de manera continua la respuesta operativa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitarán este viernes varias zonas afectadas por el temporal que está azotando la comunidad andaluza, aunque no van a coincidir, ya que el primero irá a la provincia de Cádiz, y el segundo, a la de Granada.

En Grazalema, "epicentro" del episodio continuado de lluvias, se mantiene el desalojo de sus 1.500 vecinos, que no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según ha informado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

La cifra de emergencias coordinadas en esta borrasca asciende ya a casi 5.000 (4.795); mientras que el acumulado, desde el pasado 27 de enero, se eleva a 8.994 incidencias, en su mayoría en Cádiz (1.756), Jaén (1.612), Sevilla (1.605), Granada (1.261) y Málaga (912), seguidas de Córdoba (814), Almería (636) y Huelva (398).

En Jaén, durante la noche, una mujer ha resultado herida en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda y, a las 08.15 horas de esta mañana, ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo en el municipio jiennense de Iznatoraf.

Coto-Ríos, pedanía de Santiago-Pontones, continúa aislada, y en Andújar ocho personas han sido evacuadas con carácter preventivo por la subida de nivel de los arroyos.

La crecida del río Guadalimar en Jaén ha causado el desalojo a primera hora de la mañana de una quincena de viviendas en la barriada del Puente de los Chozos en el municipio de Estación Linares-Baeza y ha anegado varias fincas agrícolas en Íbros.

En Córdoba, desde esta mañana se encuentra operativo un Puesto de Mando Avanzado en la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta en la capital cordobesa y también se han registrado varias evacuaciones.

En Málaga prosigue, sin resultados, la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga, en el río Turvilla y en Sevilla, se extrema la vigilancia también en Lora del Río, especialmente en la punta alta del Guadalquivir en la desembocadura del arroyo Churre, que presenta niveles elevados.

La Dirección General de Tráfico mantiene 84 carreteras cortadas en la red viaria andaluza, 82 de ellas por inundaciones y dos por hielo y nieve.

Las presas continúan desembalsando para alcanzar los niveles de resguardo requeridos ante posibles y una quincena de ríos se encuentra desde primera hora de este viernes en umbral rojo (máximo nivel de caudal) la mayoría de la Cuenca del Guadalquivir y tres de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Guadalete y Barbate.

'Marta', la nueva borrasca

Tras una pequeña tregua este viernes en el que las lluvias serán menos abundantes que en días anteriores, mañana llegará al país una nueva borrasca de alto impacto, llamada Marta, que volverá a provocar lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, "en zonas ya muy castigadas por las intensas lluvias de días previos".

Así lo ha advertido hoy el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, tras recordar que la nueva borrasca, nombrada por el servicio meteorológico portugués, traerá a España más lluvias, además de temporal marítimo y rachas de viento muy fuertes.

A partir del domingo, una vez que pase Marta, "continuarán llegando frentes a nuestro país", con lluvias menos cuantiosas pero que "seguirán sumando litros en la mayor parte de la península", salvo en el área mediterránea, al menos hasta mediados de la próxima semana, ha añadido del Campo.

Las temperaturas van a bajar durante este fin de semana, y con ello la cota de nieve. "Podremos ver nevar" a partir de unos 900 a 1.000 metros, ha añadido el portavoz de la Aemet.

Según Rubén del Campo, "no se acaba de ver un final claro a esta situación de lluvias tan abundantes".

Es posible que de cara a la semana del 16 de febrero las borrascas vayan comenzando a circular por latitudes más altas quedando las precipitaciones más acotadas al norte peninsular y dando ya una tregua más larga al sur.

No obstante, ha dicho, "todavía es un plazo muy largo, hay que tomar esta predicción con cautela, pues podría cambiar en futuras actualizaciones".

Este viernes continuará el tiempo inestable "con los últimos coletazos de la borrasca Leonardo" y todavía con lluvias pero en general menos abundantes que en días previos; con menor probabilidad en el Cantábrico y el Mediterráneo.

En sierras y en zonas litorales de Andalucía las precipitaciones podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta e incluso granizo. La cota de nieve bajará en el centro y norte de la península hasta unos 900 metros.

Los vientos soplarán con intensidad en el norte y este peninsular y bajarán las temperaturas, según la Aemet.

El sábado llegará la borrasca Marta y con ella mucha lluvia de nuevo, muy abundante en Extremadura y especialmente en Andalucía.

De nuevo en zonas de sierra se podrán superar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, que sumado a los acumulados de días previos aumentará la probabilidad de nuevas inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierras.

Además, podría haber en el suroeste peninsular chubascos tormentosos localmente fuertes y acompañados de granizo.

Aparecerá la nieve en el centro y norte peninsular a partir de unos 900 metros aunque a lo largo del día la cota irá subiendo hasta unos 1.300-1.500 metros. Ocasionalmente podría ser algo inferior a 900 metros y nevar en puntos de la meseta norte y zonas aledañas de Pirineos.

Asimismo, se prevén vientos muy fuertes y temporal marítimo en Galicia y en zonas del sur y este peninsular, y también en Baleares. Las temperaturas serán algo más bajas.

El domingo seguirán las lluvias en la mayor parte del territorio, menos probables en el nordeste y regiones mediterráneas.

En el resto serán precipitaciones "menos cuantiosas" que en días previos pero seguirán acumulándose litros en zonas de sierra de Andalucía afectadas por mucha precipitación de días previos, según del Campo.

Por otro lado, los vientos seguirán muy fuertes en Galicia, este peninsular y Baleares, con temporal marítimo y temperaturas diurnas en ascenso.

Los primeros días de la próxima semana comenzarán con una tónica similar, es decir, frentes llegando a la península y lluvias en la mayor parte del territorio, salvo en la fachada mediterránea y Baleares.

Las precipitaciones más intensas corresponderán de nuevo a zonas montañosas de Andalucía y del oeste peninsular y también lloverá con bastante intensidad en Galicia. El martes, De hecho, registrará lluvias muy abundantes el oeste de esta comunidad.