Sociedad

El juez cita a Errejón para notificarle la apertura de juicio

Elisa Mouliaá retiró esta semana su acusación por agresión sexual, aunque la Audiencia de Madrid tiene que resolver el recurso del exportavoz de Sumar contra su procesamiento

Efe
06/02/2026 22:56
Íñigo Errejón abandona los juzgados tras declarar
Archivo El Ideal Gallego
El juez Adolfo Carretero citó al exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón para entregarle el auto de apertura de juicio oral por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021. 

Así consta en una diligencia de ordenación en la que el magistrado llama a Errejón a partir de las 09.30 horas para “emplazarle, requerirle y notificarle” la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados. 

Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid estudiará un día antes, el lunes, el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos.

Un límite

Esta citación del juez llega la misma semana en la que Mouliaá comunicó que retira la acusación que mantenía contra Errejón por presunto abuso sexual.

 La actriz consideró que “no es una retractación” sino “un límite”, una decisión que tomó porque “ninguna otra víctima ha dado el paso” y se siente “sola sosteniendo todo”.

 Además, el juez indicó en una providencia, que recibió el escrito de Mouliaá por el que retira su acusación, pero precisa que carece de firma de abogado y procurador, “como es preceptivo”. 

El instructor requiere a la actriz que subsane ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. 

“Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular”, avisa el magistrado.

 En noviembre el juez consideró que “los indicios existen y no habían sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental”. 

