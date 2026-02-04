Errejón mantendrá su querella por calumnias contra Mouliaà tras dejar la actriz su caso

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón mantendrá su querella por presuntas calumnias contra Elisa Mouliaà después de que la actriz haya retirado su acusación de agresión sexual contra el exdirigente político, aduciendo motivos personales y de salud y sin retractarse de su denuncia.

Fuentes de la defensa de Errejón han indicado este miércoles la intención del politólogo de seguir adelante con su querella contra Mouliaà con el objetivo de demostrar su inocencia.

Estas fuentes consideran que la actriz se ha echado atrás en su acusación por agresión sexual contra Errejón porque la situación era "insostenible" al tener a la Fiscalía en contra, dado que el Ministerio Fiscal no acusaba en esta causa.

"Desde el primer momento hemos mantenido la misma postura: confiamos en la justicia y queremos que sea en el marco del proceso judicial en el que esclarezcan los hechos", recalcan fuentes de la defensa de Errejón.

Esta parte sostiene asimismo que Mouliaà ha renunciado dos días antes de que su abogado fuese a abandonar su representación y porque quería negociar la retirada de su denuncia para que Errejón retirase, a su vez, su querella por calumnias. Sin embargo, al ser consultado por EFE el letrado de la actriz, Alfredo Arrién, ha negado que hubiese una negociación sobre la mesa y ha indicado que su consejo era seguir adelante con el procedimiento.

La acusación popular sigue adelante

Por otra parte, la acusación popular, que ejerce Adive, ha decidido mantener la acusación tras leer el comunicado de Mouliaà, puesto que la actriz mantiene el relato de "graves hechos, que atentan contra libertad sexual".

Esta parte, representada por el abogado Jorge Piedrafita, subraya que "por muy poderoso que sea el denunciado" estos hechos "no pueden quedar impunes, salvaguardando los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario".

Ahora bien, fuentes de la defensa subrayan que el juez debería dejar sin efecto el auto de apertura de juicio oral y archivar, porque la acusación popular, como única parte acusadora en este tipo de delitos en el que el bien jurídico protegido es exclusivamente individual, no tiene legitimación para constituirse como parte e impulsar el procedimiento.

Mouliaà dice que se retira con la "conciencia tranquila"

La actriz Elisa Mouliaà, que ha anunciado que deja el caso sin retractarse respecto a la denuncia de agresión sexual, ha señalado en X que tras las denuncias anónimas y la dimisión de Errejón, ella salió "a dar la cara", un paso que dio "a solas" para confirmar que todo lo que se decía "era cierto", cuando se ponía en duda, y "para proteger a otras mujeres".

"Con el tiempo, ninguna otra víctima ha dado el paso. He permanecido sola sosteniendo todo esto y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así", lamenta y asegura que si la justicia continúa, el proceso lo hará sin su participación.

"Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: La verdad ya camina sola", concluye.

La Audiencia Provincial debe resolver los recursos contra el procesamiento

En este momento, la Audiencia Provincial de Madrid tiene la llave sobre el futuro de esta causa, puesto que tiene que decidir si archiva la causa, como pide la defensa de Errejón y la Fiscalía, o si por el contrario permite que continúe adelante el procedimiento, iniciado en octubre de 2024, con Adive como única acusación.

En este procedimiento la Fiscalía no ha formulado acusación porque pese a dar "plena veracidad" a la declaración de Mouliaá respecto a tres presuntas agresiones ocurridas supuestamente en octubre de 2021 consideró que "no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito" y que tampoco se ha acreditado que el político fuese consciente de que aquella "relación sexual" no era deseada por parte de la actriz.

Además, en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se admitió a trámite la querella que interpuso el exportavoz de Sumar contra Mouliaá por presuntas calumnias, al decir que extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual. El juez Arturo Zamarriego citó a Errejón y a Mouliaà a declarar el próximo 17 de febrero