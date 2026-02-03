Puente asegura que aún no puede facilitar cuándo se reanudará la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía

El ministro Puente, a su llegada este martes al Congreso R. Jiménez (Efe)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró este martes que aún no se puede facilitar la fecha concreta de la reanudación de la alta velocidad Madrid-Andalucía por el grado de afección de la infraestructura y la situación climática de estos días: “Se junta todo”, comentó.

Puente explicó en su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso que el pasado 28 de enero se fijaron un plazo de diez días, “pero la situación climática ha llevado a la propia Junta a tomar medidas de limitación de movilidad y las obras se ven afectadas”.

El ministro destacó que, para acabar la reposición de la vía, “queda por ejecutar el tendido de los conductores de catenaria, y montar el carril, nivelar y estabilizar la vía una vez completada la preparación del balasto”.

“Estos trabajos dependen de la disponibilidad de vía ya restituida y avanzarán en cuanto finalicen las actuaciones de infraestructura actualmente en curso”, aseguró Puente, que destacó la compleja climatología de estos días.

También señaló que las actuaciones en el ámbito de la electrificación están muy avanzadas y la restitución estructural de la línea aérea de contacto está prácticamente concluida, tras completarse el izado y hormigonado de los doce apoyos dañados.

El servicio ferroviario permanece suspendido desde el accidente en Adamuz el 18 de enero, que provocó 46 muertes, aunque desde el 28 de enero ya se trabaja en poder reabrir el servicio.

Desde el día 20, dos días después del siniestro, Renfe opera un plan alternativo para realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad.

Fuentes de Transportes explicaron que la reparación de la infraestructura en Adamuz sigue tanto en vía como en la electrificación y que se niveló la plataforma para extender nuevo balasto, además de posicionarse las barras en las vías y se tendió el sustentador en vía uno y dos.

Además, Puente se reunirá en la mañana de este miércoles con los sindicatos para evitar la huelga convocada por los principales gremios en todo el sector ferroviario: “Por mí y el ministerio no va a quedar”, aseguró el ministro.

Puente afirmó en la comparecencia que ésta será la primera reunión en la que participará, en la que se citará con los sindicatos que comunicaron a Renfe y el Adif su huelga, aunque avanzó que ya existieron otras reuniones “a menor nivel”.