El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

Detenida la trabajadora de una guardería en Valencia por maltrato a los menores

Efe
02/02/2026 14:40
Niños jugando en una guardería en una foto de archivo
EC
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 55 años que trabaja en una guardería del municipio valenciano de Algemesí por el presunto maltrato y trato denigrante a los menores del centro, según han informado a EFE fuentes policiales.

Las mismas fuentes han indicado que la detención se produjo el pasado viernes por la tarde y la detenida ya ha pasado a disposición judicial.

Según ha avanzado À Punt, al parecer la detenida es la propietaria de la guardería y la denuncia partió del personal del centro, ubicado en la calle Albalat de este municipio.

Varios medios locales señalan asimismo que los trabajadores grabaron vídeos que facilitaron a la Policía y la guardería se encuentra clausurada.

