Sociedad

Trenes auscultadores garantizarán la fiabilidad de la red ferroviaria

Se trata de un procedimiento estratégico que analiza los principales parámetros de la infraestructura

Agencias
01/02/2026 21:45
Trabajos de limpieza y reparación en la zona cero del accidente de trenes en Adamuz
Trabajos de limpieza y reparación en la zona cero del accidente de trenes en Adamuz
Salas (Efe)
La principal hipótesis de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre la causa del accidente en Adamuz es la rotura de una soldadura, una teoría que pone en entredicho los controles realizados en la red ferroviaria española, una tarea de la que también se ocupan los trenes auscultadores.

 La auscultación es un procedimiento estratégico en el mantenimiento y desarrollo de la red ferroviaria, con el que se analizan los principales parámetros de la vía, como su ancho e inclinación, el estado de la catenaria o el funcionamiento de los sistemas de seguridad.

 Estas revisiones realizadas mediante trenes busca establecer, conservar y aumentar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras. Según detalló el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta pasada semana, España dispone para las líneas de alta velocidad de nueve trenes auscultadores en servicio, mientras que cuando el PSOE llegó al Gobierno, en 2018, había tres.

 De esos nueve trenes, seis son del Adif y tres de Renfe, a los que se suman los de otras empresas –entre las que citó a Redelsa– que hacen la auscultación por ultrasonido de carril.

 Sin embargo, el portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael González Escudero, aseguró que ellos tienen constancia de que hay cuatro auscultadores en alta velocidad, de los que dos están aún en homologación y dos operativos; mientras que en red convencional hay dos operativos.

 El Adif explicó también recientemente que dispone de seis vehículos operativos para la auscultación de la red: tres nuevos trenes Stadler de vía y catenaria, dos para líneas de ancho ibérico (convencional) y uno para líneas de ancho estándar (alta velocidad), en los que se han invertido 79,8 millones.

 Uno de ellos realiza actualmente tareas de auscultación en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona y los otros dos funcionan en ancho ibérico.

 Asimismo, dispone de un tren Séneca con capacidad para circular por vías de ancho estándar y dos trenes BT con capaces de circular por vías de ancho estándar y de ancho ibérico. Además, ha invertido 47,3 millones en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que está en fase de homologación y que está previsto que pueda funcionar a finales de año.

 También cuenta con un tren CAF para ancho estándar en fase de desarrollo. En total, el Adif dispone de un parque de 678 vehículos ferroviarios destinados a garantizar la explotación de la red.

 Aun así González Escudero sostiene que “es absolutamente insuficiente” y en el Sindicato Ferroviario consideran que “debería hacerse una inversión importante en la compra de estos trenes, con el fin de garantizar la periodicidad mensual en las exploraciones”. 

La Junta de Andalucía sostiene la necesidad de “saber la verdad”

La consejera de Fomento, de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, recalcó este domingo la importancia de estar al lado y apoyar a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, quienes a su juicio necesitan “saber la verdad” acerca de las causas que provocaron el siniestro el pasado 18 de enero, y “para que no vuelvan a ocurrir”.

 “Eso es algo fundamental, necesario y creo que el pasado jueves en el funeral de Huelva se dio un ejemplo. Huelva dio ejemplo, el pueblo de Adamuz ha dado ejemplo y Andalucía ha dado ejemplo de cómo podemos afrontar las situaciones”, destacó Díaz.

