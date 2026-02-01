Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años en Valencia

Efe
01/02/2026 13:18
Fernando Esteso
Fernando Esteso
EFE
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El actor y humorista Fernando Esteso ha muerto esta madrugada a los 80 años en el Hospital La Fe de Valencia donde estaba ingresado, según ha confirmado su representante a la Academia del Cine.

El cómico, nacido el 16 de febrero en 1945 en Zaragoza, había sido atendido en este mismo centro sanitario por problemas respiratorios hace cinco años.

Fernando Esteso alcanzó sus mayores éxitos en los años 70, cuando formó junto a Andrés Pajares uno de los dúos cómicos más populares del cine español con las comedias de Mariano Ozores, en las que se caricaturizaba al español medio de la Transición, anterior a la liberación sexual.

Más de un millón de espectadores vieron en el cine la primera película del dúo, Los bingueros (1979).

Esteso procedía de una familia de artistas y era sobrino nieto del actor teatral Luis Esteso y López de Haro.

Debutó siendo un niño en los montajes de sus padres y trabajó como payaso en el circo. Se trasladó a Madrid en 1964 y empezó a hacer teatro, cine, televisión y grabó discos de humor.

Fernando Esteso, que vivía en Valencia, estuvo casado con María José Egea (fallecida en 2003), de la que se separó en 1992 tras 20 años de matrimonio. Fruto del matrimonio nacieron sus hijos Arancha y Fernando José.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Zacaffé en A Coruña

Este es el horario del Zacaffé en A Coruña
Belen Cebey
Estructura central de la nueva pasarela provisional de Alfonso Molina, antes de su colocación

Ya hay fecha para la instalación de la nueva pasarela provisional en Alfonso Molina, en A Coruña
Iván Aguiar
Concierto La Moda en Pelícano

La alternativa al clásico “otra, otra”: así se pide un bis en la Pelícano
Guillermo Parga
López Campos en el rodaje de la serie Lobo

López Campos visita o equipo da serie 'Lobo', que se filma en Galicia cunha das axudas da Xunta
Redacción