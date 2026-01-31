Los trabajos para retomar el servicio ferroviario avanzan en Adamuz

Máquinas y operarios del Adif trabajan en la zona del siniestro en Adamuz | Efe

servicio de la línea ferroviaria entre el centro y el sur peninsular avanzan en la localidad cordobesa de Adamuz con el objetivo de retomar la alta velocidad lo antes posible, mientras prosigue la investigación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, defiende la seguridad del ferrocarril.

La alta velocidad se encuentra suspendida desde que el pasado día 18 de enero un tren Iryo descarrilara y colisionara con un tren Alvia, un accidente que provocó el fallecimiento de 46 personas, tras la muerte este pasado viernes de una mujer que se encontraba en la UCI desde ese domingo.

Una veintena de vehículos y unos cuarenta técnicos del gestor de la infraestructura ferroviaria, el Adif, se encuentran sobre el terreno, con el objetivo, según explicó Puente, de retomar la circulación con Andalucía el sábado 7, si bien advirtió de que la fecha no era definitiva y la meteorología podía adelantar o retrasar plazos.

Primeros trabajos

El Ministerio de Transportes detalló que los primeros trabajos tras la autorización judicial se centraron en la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, además de preparar acopios de los materiales que se emplearán en la reconstrucción.

Asimismo, se desarrollan ya los trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de soporte de la catenaria. Desde el día 20, dos días después del accidente, Renfe opera un plan alternativo que permite realizar el servicio entre Madrid y Andalucía en alta velocidad, aunque el tramo entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza en autobús, evitando así pasar en tren por el lugar del accidente.

Más allá de los trabajos, activos desde este pasado viernes, Huelva acogió este pasado jueves la misa funeral por las 46 víctimas –en ese momento eran 45– del accidente, un acto en el que Liliana Sáez, hija de una de las víctimas, que habló en nombre de las familias, aseguró que lucharán “por saber la verdad”, ya que solo así podrán “curar una herida que nunca cerrará”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó este pasado viernes a las familias de las víctimas que las instituciones no las van a dejar solas y que el Estado “no va a mirar a otro lado” y seguirá trabajando para encontrar respuestas a las preguntas. Sánchez comparecerá en el Congreso para dar detalles de lo ocurrido en Adamuz y Gelida (Barcelona) el próximo día 11, la última de las tres jornadas en las que el sector ferroviario irá a la huelga para exigir un cambio de modelo y “volver a los estándares de seguridad” en el ferrocarril.

Hipótesis

En una comparecencia ante el Senado a petición del PP, Óscar Puente señaló que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta como causas principales del accidente un defecto en el carril o en la soldadura o una combinación de ambas.

Asimismo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció la creación de una comisión de investigación parlamentaria también en el Senado para que se conozca “la situación de mantenimiento y seguridad del ferrocarril español”.

Además, Feijóo, trasladó este sábado a la Comisión Europea (CE) que impulse el esclarecimiento de las causas del accidente ferroviario de Adamuz. Así lo pidió durante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Zagreb, la capital de Croacia.

El líder del PP pidió a la CE una revisión del uso de los fondos europeos dedicados a mantener el ferrocarril y flexibilidad para que en el futuro el próximo Gobierno pueda hacer frente a la inversión excedente para recuperar la seguridad del ferrocarril.

“Adif es el mayor receptor y no sabemos qué ha hecho con este dinero en lo que se refiere a mantenimiento y seguridad. España y los españoles no tienen la culpa de la negligencia de su Gobierno”, señaló Núñez Feijóo en una declaración remitida a los medios.

Por otra parte, los datos de la Junta de Andalucía indican que 14 personas heridas en el accidente de Adamuz siguen ingresadas en hospitales andaluces, tres menos que este pasado viernes tras el fallecimiento de una y dos altas.

Uno de los ingresados es un menor, que está en planta y los otros 13 son adultos, dos de los cuales están en la UCI. En planta hay once ingresados. A raíz del accidente se ha atendido en los centros sanitarios andaluces a 126 personas y se han producido 111 altas.