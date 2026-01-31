Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Sociedad

La última desclasificación de papeles de Epstein deja un reguero de nombres

En los nuevos documentos aparecen menciones al presidente de EEUU, al magnate Elon Musk y al expresidente José María Aznar mientras los royals se mueven entre el silencio y las disculpas

Efe
31/01/2026 23:17
El expresidente del Gobierno español, José María Aznar


La última revelación del archivo del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein hecha pública este pasado viernes por el Departamento de Justicia de EEUU ha puesto sobre la palestra nuevamente las relaciones del fallecido financiero y pederasta con rostros famosos del mundo de la política, la economía y la realeza y ha provocado diversas reacciones desde el silencio hasta las peticiones de perdón.

 Entre los nuevos documentos emergen los nombres de figuras como las del presidente de EEUU Donald Trump o la del expresidente español José María Aznar dentro del mundo de la política; el magnate Elon Musk también tiene su espacio y las casas reales europeas aumentan su cupo, ya que al hermano del monarca británico Carlos III, el expríncipe Andrés, se suma ahora la princesa noruega, casada con el heredero al trono del país nórdico, Haakon, Mette-Marit.

La princesa noruega, Mette-Marit



En el caso de Trump los documentos incluyen denuncias contra el presidente estadounidense que fue recopilada por el FBI en 2025 y que no aporta pruebas que las corroboren. El listado incluye al menos doce denuncias y señalan a Trump de cometer abuso sexual en Mar-a-Lago contra menores de edad junto a Epstein y su cómplice y pareja, Ghislaine Maxwell.

 Otro mandatario mencionado es el expresidente español, José María Aznar, la revelación del pasado viernes recoge un pago del financiero a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre de 2003, y el envío de dos paquetes a nombre del expresidente en 2003 y 2004.

 Se de la circunstancia de que José María Aznar tiene un hijo con el mismo nombre que ya apareció en una agenda de contactos de negocios de Epstein de principios de los 2000.

 Los archivos también recogen que Epstein y Maxwell enviaron dos paquetes al matrimonio Aznar en los años 2003 y 2004, a la Moncloa y a la sede la Fundación FAES.

El hermano del monarca británico Carlos III, Andrés Mountbatten



El magnate tecnológico Elon Musk, por su parte, pregunta en los documentos a Epstein, el: “¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”.

 Mientras, Andrés Mountbatten guarda silencio sobre las nuevas y comprometedoras imágenes en las que aparece arrodillado en el suelo junto a una mujer que yace a su lado.

 Quien sí ha dado la cara ha sido la princesa Mette -Marit que, quien disculpas por no informarse más sobre trasfondo del pederasta después de que los documentos desclasificados revelasen que visitó la casa del magnate en Palm Beach. 

