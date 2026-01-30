Montero pide al PP que no siga a la ultraderecha en materia de migración

Una trabajadora de Cruz Roja lleva en brazos a un menor migrante en la isla canaria de El Hierro Gelmert Finol (Efe)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió este viernes al PP que no siga “el dictado de ultraderecha” en materia de migración y respalde la iniciativa del Gobierno de regularización con el objetivo de construir una sociedad más solidaria.

Montero llamó la atención sobre el que el PP haya anunciado que va a llevar a la UE este asunto “cuando votó a favor de la iniciativa legislativa popular que planteó la regularización”.

“Si el PP prestara atención a sus propios planteamientos en vez de seguir el dictado de la ultraderecha, que es lo que está haciendo en materia, por ejemplo, de migración, sería menos incoherente, pero con una mano pidieron la regularización o votaron a favor y ahora dicen que la van a llevar a Bruselas”, lamentó la vicepresidenta.

Montero abogó por una sociedad que “huya de esos mensajes xenófobos que, a veces de forma explícita y otras menos, nos están haciendo llegar, donde parece que el que es distinto, el que tiene otro color de raza, la persona que culturalmente ha nacido o procede de otros lugares, no tiene cabida en la sociedad española”.

Según la vicepresidenta, lo que ha hecho el Gobierno es regularizar la situación de personas “que conviven con nosotros en el metro, en el autobús, en la puerta del mercado, en el colegio, en los lugares en donde se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Para Montero es “fundamental e importante” que estas personas contribuyan también al sostenimiento de los servicios públicos y así “tener el mejor sistema sanitario, el mejor sistema educativo o el mejor sistema de la dependencia”.

Además recordó que ayer se había conocido que en 2025 España fue la economía avanzada que más creció, algo que, a su juicio, pone de manifiesto que la política económica del Gobierno, junto con la labor de sindicatos y empresarios, está siendo la correcta.

“El Gobierno va a seguir trabajando hasta que ninguna persona que pueda estar en condiciones de trabajar tenga inconvenientes para hacerlo”, subrayó la vicepresidenta, quien insistió en que hay sectores que necesitan mano de obra y una situación de regularización de estas personas para que puedan contribuir al sostenimiento y al crecimiento de España.

País de “acogida”

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que España es un país de “acogida” porque hacerlo representa “dignidad, comunidad y justicia” y se preguntó desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical.

Lo expresó en un vídeo en inglés en su cuenta de la red social X, propiedad del empresario Elon Musk, tras cruzar mensajes con él a cuenta de la decisión de España de regularizar a medio millón de migrantes.

Sánchez contestó este pasado jueves en X a un mensaje Musk en el que el empresario se limitó a escribir la expresión “Wow” para hacerse eco de otro mensaje en el que se critica la reciente regularización de migrantes en España. “Mars can wait. Humanity can’t.” (“Marte puede esperar. La humanidad no”), respondió Sánchez al comentario de Musk.

En el vídeo publicado ayer, el presidente, sin referirse a Musk, explicó en inglés que España ha ofrecido una vía para regularizar a medio millón de personas migrantes que ya residían en el país y con las que “convivimos cada día” para construir “el progreso”.

“Algunos han dicho que hemos ido muy lejos, que vamos a contracorriente. Pero yo les pregunto: ¿desde cuándo reconocer derechos se ha convertido en algo radical? ¿desde cuándo la empatía se ha vuelto algo excepcional?”, lamentó el jefe del Ejecutivo.

Sánchez ha remarcado que España ha ofrecido una vía para regularizar a medio millón de personas con las que los ciudadanos conviven “cada día”. “Personas que cuidan de nuestros padres, que trabajan en el campo que y que han construido mano a mano con nosotros el progreso de nuestro país”, prosiguió.

Por ello, Sánchez defendió que España “es ante todo un país de acogida” y finalizó su vídeo al sentenciar: “Este es el camino que elegimos: dignidad, comunidad y justicia”.

Vía telemática

En este sentido, el proceso de regularización extraordinaria podrá presentarse por vía telemática por primera vez en España, según expertos en Extranjería.

La propuesta de decreto redactada por el Gobierno que modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería no menciona de forma literal la tramitación “online”, pero sí habilita la presentación de solicitudes a través de los medios electrónicos de la Administración.

La medida supone un cambio relevante respecto a anteriores grandes procesos de regularización y a los trámites habituales de extranjería, tradicionalmente marcados por la saturación de citas presenciales y las dificultades de acceso al sistema.