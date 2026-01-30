Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La muerte de una de las heridas eleva a 46 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

El presidente del Gobierno promete a las víctimas del siniestro que no se quedarán solas y tendrán respuestas

Efe
30/01/2026 23:57
Vehículos y técnicos del Adif trabajaban este vienes en el tramo de vía donde se produjo el siniestro
Vehículos y técnicos del Adif trabajaban este vienes en el tramo de vía donde se produjo el siniestro
Efe
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba elevó este viernes a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz el pasado 18 de enero. 

Se trata de la primera persona ingresada en un hospital tras el siniestro que fallece, ya que las otras 45 murieron en el lugar del accidente. La mujer, de unos 40 años y natural de la provincia de Huelva, era una de las pasajeras del tren Alvia siniestrado en Adamuz, que concentró la mayoría de los fallecidos en el accidente.

 Con este nuevo óbito, 16 del total de 126 personas heridas que han sido atendidas tras el accidente continúan ingresadas en hospitales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

 Concretamente, según informó el Servicio Andaluz de Salud, se produjo una nueva alta hospitalaria y un paciente salió de la UCI, por lo que el total está ya en 16 personas ingresadas, 15 adultos y un niño. En cuanto a la UCI, y tras la muerte de esta mujer, hay dos personas ingresadas y 14 se encuentran en planta.

Sin mirar a otro lado

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida, Barcelona, y a sus familias que las instituciones no las van a dejar solas y que el Estado “no va a mirar a otro lado” y seguirá trabajando para encontrar respuestas a las preguntas.

Sánchez comenzó con estas palabras su discurso en el foro ‘Mujeres liderando la ONU del siglo XXI’, un día después del funeral oficiado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y tras las críticas del PP por no asistir a ese acto y tampoco comparecer en el Senado.

 Tras trasladar a víctimas y familiares el cariño y la solidaridad de toda la sociedad y del Gobierno, reconoció que cuando el dolor es tan grande las palabras no son suficientes y se necesita compromiso y acción.

 “El Estado en su conjunto, no solo el Gobierno, no va a mirar a otro lado; va a seguir trabajando, con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con el acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido”, les aseguró el presidente.

Varios ministros defienden al titular de Transportes, Óscar Puente, frente a las peticiones de dimisión

El objetivo es que, además del dolor, no tengan que cargar también con preocupaciones económicas o con un sentimiento de desamparo, apuntó Sánchez. 

“Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco a las familias; no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y todo el tiempo que haga falta”, manifestó.

Además, varios ministros del Gobierno defendieron a su compañero de gabinete Óscar Puente, titular de Transportes, ante las peticiones de dimisión que hace el PP por su gestión ferroviaria. 

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Óscar López coincidieron en defender la gestión que el Gobierno y Puente están haciendo de la crisis desatada por el accidente de Adamuz. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Catherine O'Hara

Muere la estrella de 'Solo en casa' Catherine O'Hara a los 71 años
EFE
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a súa visita deste venres á residencia Porta do Camiño en Santiago de Compostela

García atribúe a intereses fiscais o recurso contra o plan de choque da dependencia
Agencias
Una trabajadora de Cruz Roja lleva en brazos a un menor migrante en la isla canaria de El Hierro

Montero pide al PP que no siga a la ultraderecha en materia de migración
Agencias
Felipe VI, sonriente, este viernes, junto a la presidenta de Eslovenia

El rey y la infanta cumplen con sus agendas en el aniversario del monarca
EFE