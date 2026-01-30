La muerte de una de las heridas eleva a 46 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz

Vehículos y técnicos del Adif trabajaban este vienes en el tramo de vía donde se produjo el siniestro Efe

La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba elevó este viernes a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz el pasado 18 de enero.

Se trata de la primera persona ingresada en un hospital tras el siniestro que fallece, ya que las otras 45 murieron en el lugar del accidente. La mujer, de unos 40 años y natural de la provincia de Huelva, era una de las pasajeras del tren Alvia siniestrado en Adamuz, que concentró la mayoría de los fallecidos en el accidente.

Con este nuevo óbito, 16 del total de 126 personas heridas que han sido atendidas tras el accidente continúan ingresadas en hospitales de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Concretamente, según informó el Servicio Andaluz de Salud, se produjo una nueva alta hospitalaria y un paciente salió de la UCI, por lo que el total está ya en 16 personas ingresadas, 15 adultos y un niño. En cuanto a la UCI, y tras la muerte de esta mujer, hay dos personas ingresadas y 14 se encuentran en planta.

Sin mirar a otro lado

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizó a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida, Barcelona, y a sus familias que las instituciones no las van a dejar solas y que el Estado “no va a mirar a otro lado” y seguirá trabajando para encontrar respuestas a las preguntas.

Sánchez comenzó con estas palabras su discurso en el foro ‘Mujeres liderando la ONU del siglo XXI’, un día después del funeral oficiado en Huelva por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y tras las críticas del PP por no asistir a ese acto y tampoco comparecer en el Senado.

Tras trasladar a víctimas y familiares el cariño y la solidaridad de toda la sociedad y del Gobierno, reconoció que cuando el dolor es tan grande las palabras no son suficientes y se necesita compromiso y acción.

“El Estado en su conjunto, no solo el Gobierno, no va a mirar a otro lado; va a seguir trabajando, con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con el acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido”, les aseguró el presidente.

Varios ministros defienden al titular de Transportes, Óscar Puente, frente a las peticiones de dimisión

El objetivo es que, además del dolor, no tengan que cargar también con preocupaciones económicas o con un sentimiento de desamparo, apuntó Sánchez.

“Las instituciones no van a dejar solas a las víctimas, tampoco a las familias; no vamos a olvidarlas, vamos a estar a su lado hoy, mañana y todo el tiempo que haga falta”, manifestó.

Además, varios ministros del Gobierno defendieron a su compañero de gabinete Óscar Puente, titular de Transportes, ante las peticiones de dimisión que hace el PP por su gestión ferroviaria.

María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Óscar López coincidieron en defender la gestión que el Gobierno y Puente están haciendo de la crisis desatada por el accidente de Adamuz.