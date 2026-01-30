El rey y la infanta cumplen con sus agendas en el aniversario del monarca

Felipe VI, sonriente, este viernes, junto a la presidenta de Eslovenia Zipi (Efe)

El rey Felipe VI, que cumplió este viernes 58 años, recibió en el palacio de la Zarzuela a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, una audiencia en la que aseguró a los periodistas que le felicitaron: “No pesan demasiado”.

Como es costumbre cuando los miembros de la familia real cumplen años, la Casa del Rey nunca informa de cómo lo celebran, y este aniversario del jefe del Estado no fue una excepción, al circunscribirse al ámbito privado.

No obstante, el único acto previsto por Felipe VI en la agenda oficial de Zarzuela sirvió de excusa para que los informadores provocasen un escueto comentario del monarca.

“¿Qué tal los 58?”, le interrogaron después de felicitarle mientras posaba con su invitada; él les dio las gracias y contestó, sonriente, con un “no pesan demasiado”.

La reina Letizia, con quien este pasado jueves asistió en Huelva al funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, no tenía este vierns ningún acto en su agenda oficial, en tanto que la infanta Sofía visitó en la mañana las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

La infanta Sofía, este viernes, el un acto en la Fundación ONCE J.J. Guillén (Efe)

Así, la hija menor de los reyes fue la encargada de inaugurar el nuevo complejo clínico y asistencial de la Fundación, donde conoció la labor que desarrolla esta institución que ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas y a los cachorros que son educados para ser sus ojos.

En su segundo acto oficial en solitario, la infanta Sofía pudo acompañar a los cachorros en el Aula de Estimulación Sensorial de este complejo que tiene capacidad para 175 perros, y conoció las distintas etapas por las que se desarrolla su vida hasta convertirse en los ojos de una persona ciega.

Una placa recoge el acto protagonizado por la infanta en unas instalaciones que precisamente inauguró su abuela, la reina Sofía, en 1990, según recordó el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que destacó el apoyo de la Corona a esta labor.

“Estas instalaciones son una puerta abierta a la autonomía, libertad, seguridad e inclusión para cientos de personas ciegas que cada día se desplazarán por las calles y pueblos de nuestro país junto a un perro guía”, indicó Carballeda, que relató el proceso que llevan a cabo los profesionales y las familias educadoras.

Con cachorros de dos meses, la infanta vio cómo tres futuros perros guía, acompañados de su madre, comenzaron su aprendizaje.