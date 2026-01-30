Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El rey y la infanta cumplen con sus agendas en el aniversario del monarca

Felipe VI bromea durante una audiencia  sobre su nueva edad, unos 58 años que, según él, “no pesan nada”, mientras su hija menor, Sofía, inaugura un complejo clínico de la Fundación ONCE 

Efe
30/01/2026 23:56
Felipe VI, sonriente, este viernes, junto a la presidenta de Eslovenia
Felipe VI, sonriente, este viernes, junto a la presidenta de Eslovenia
Zipi (Efe)
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El rey Felipe VI, que cumplió este viernes 58 años, recibió en el palacio de la Zarzuela a la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc Musar, una audiencia en la que aseguró a los periodistas que le felicitaron: “No pesan demasiado”.

 Como es costumbre cuando los miembros de la familia real cumplen años, la Casa del Rey nunca informa de cómo lo celebran, y este aniversario del jefe del Estado no fue una excepción, al circunscribirse al ámbito privado.

 No obstante, el único acto previsto por Felipe VI en la agenda oficial de Zarzuela sirvió de excusa para que los informadores provocasen un escueto comentario del monarca.

 “¿Qué tal los 58?”, le interrogaron después de felicitarle mientras posaba con su invitada; él les dio las gracias y contestó, sonriente, con un “no pesan demasiado”.

 La reina Letizia, con quien este pasado jueves asistió en Huelva al funeral por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz, no tenía este vierns ningún acto en su agenda oficial, en tanto que la infanta Sofía visitó en la mañana las nuevas instalaciones de la Fundación ONCE del Perro Guía en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

La infanta Sofía, este viernes, el un acto en la Fundación ONCE
La infanta Sofía, este viernes, el un acto en la Fundación ONCE
J.J. Guillén (Efe)

 Así, la hija menor de los reyes fue la encargada de inaugurar el nuevo complejo clínico y asistencial de la Fundación, donde conoció la labor que desarrolla esta institución que ha facilitado cerca de 4.000 perros a las personas ciegas y a los cachorros que son educados para ser sus ojos.

En su segundo acto oficial en solitario, la infanta Sofía pudo acompañar a los cachorros en el Aula de Estimulación Sensorial de este complejo que tiene capacidad para 175 perros, y conoció las distintas etapas por las que se desarrolla su vida hasta convertirse en los ojos de una persona ciega.

 Una placa recoge el acto protagonizado por la infanta en unas instalaciones que precisamente inauguró su abuela, la reina Sofía, en 1990, según recordó el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que destacó el apoyo de la Corona a esta labor.

 “Estas instalaciones son una puerta abierta a la autonomía, libertad, seguridad e inclusión para cientos de personas ciegas que cada día se desplazarán por las calles y pueblos de nuestro país junto a un perro guía”, indicó Carballeda, que relató el proceso que llevan a cabo los profesionales y las familias educadoras.

 Con cachorros de dos meses, la infanta vio cómo tres futuros perros guía, acompañados de su madre, comenzaron su aprendizaje. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Catherine O'Hara

Muere la estrella de 'Solo en casa' Catherine O'Hara a los 71 años
EFE
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante a súa visita deste venres á residencia Porta do Camiño en Santiago de Compostela

García atribúe a intereses fiscais o recurso contra o plan de choque da dependencia
Agencias
Una trabajadora de Cruz Roja lleva en brazos a un menor migrante en la isla canaria de El Hierro

Montero pide al PP que no siga a la ultraderecha en materia de migración
Agencias
Vehículos y técnicos del Adif trabajaban este vienes en el tramo de vía donde se produjo el siniestro

La muerte de una de las heridas eleva a 46 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
EFE