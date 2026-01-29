Puente cree que el sistema ferroviario español es cercano al riesgo cero

La misa funeral celebrada ayer en Huelva por los fallecidos en el accidente de Adamuz José Manuel Vidal (Efe)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió este jueves en el Senado que el sistema ferroviario en España es “muy seguro”, con un riesgo “cercano a cero, porque el riesgo cero no existe”.

En una comparecencia de siete horas ante el Pleno de la Cámara Alta solicitada por el PP, mayoritario en ella, para explicar los accidentes de la localidad cordobesa de Adamuz y de la barcelonesa de Gelida, así como los continuados incidentes en el Rodalies de Cataluña, Puente aseguró que no va a dimitir y reprochó al PP que quiera erigirse en portavoz de las víctimas.

También volvió a aclarar que la renovación integral de una línea de alta velocidad, como en el caso de la Madrid-Sevilla, no significa “levantarla entera y volverla a construir, eso es impensable”.

Fue contundente en la defensa de la solidez del modelo español: “tenemos un sistema ferroviario muy seguro, con muchos sistemas de control, con muchos sistemas de aviso y, por tanto, estamos cerca del riesgo cero”.

“Ni entonces cuando un Alvia descarriló en Angrois en 2013, con 80 muertos ni ahora está justificada una psicosis colectiva”, remarcó Puente que apuntó como causas principales del accidente de Córdoba un defecto en el carril o en la soldadura –las dos que maneja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)– o una combinación de ambas. “Eso es lo que hay que delimitar en este momento”, puntualizó.

Las roturas de carril se producen en España y en el conjunto de la red europea “con cierta frecuencia y casi nunca con consecuencias en vidas humanas o en daños personales”, porque en la mayoría de los casos “avisan y los sistemas de control que tiene la infraestructura los detecta”, aunque hay circunstancias en las que “no avisan, no lo hacen con la claridad o con los parámetros que tiene establecida nuestra normativa de seguridad”.

El ministro consideró a ArcelorMittal, fabricante de los carriles, “una empresa de la máxima solvencia”, aunque ello no excluye la posibilidad de que el carril pueda tener un defecto en la colada; “pasan muchísimos controles previos y posteriores a su colocación y, por tanto, es extraño, pero no es imposible”.

Puente explicó que España invierte en mantenimiento de la red ferroviaria por encima de la media europea, con valores algo por debajo de Francia y Bélgica, en niveles semejantes en con Alemania y superiores a los de Italia.

Obras de remodelación

En las obras de remodelación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla se han invertido 780 millones de euros, lo que respalda la tesis del ministro de que la línea Madrid-Sevilla “no es una infraestructura abandonada ni olvidada”.

En concreto, entre Guadalmez y Córdoba –tramo en el que se encuentra Adamuz– hubo tres expedientes de contratación por 190 millones, que permitieron renovar las estructuras, tratar los taludes, los sistemas de drenaje y la sustitución de aparatos de vía, entre otros. Actualmente se está produciendo la migración del sistema de seguridad LZB al Ertms.

Sobre su dimisión, que pidieron ante el Pleno del Senado el PP, Vox, Junts y UPN, consideró que no se pudo hacer una mejor gestión de la tragedia: “Yo creo que no [se puede hacer mejor], pero juzguen ustedes, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para atender a las víctimas, para proporcionar información en tiempo real y para coordinarnos con otras administraciones; creo que la coordinación ha sido extraordinaria”, subrayó el ministro.

Además, recriminó al PP: “¿qué hace que cuando un accidente ferroviario se produce bien sea en el Metro de Valencia bien sea en Angrois, con ustedes al frente del Gobierno, la culpa siempre es del maquinista. En el caso de que sea bajo un Gobierno del PSOE, la culpa es del ministro”.

El ministro señala que tiene “la cabeza alta” porque estuvo “desde el primer momento en el centro de mando”

“No entiendo la obsesión porque sea la soldadura o carril –dijo al PP– yo no tengo ninguna; ustedes parece que en función de lo que sea, tienen claras las responsabilidades políticas. Pues enhorabuena, porque a mí me parece harto difícil saber qué es lo que ha pasado”, señaló.

Además, indicó que acudirá al homenaje de Estado y criticó que el PP “no representa a las víctimas, ni muchísimo menos”. El ministro destacó que tiene “la cabeza bien alta”, porque estuvo “desde el primer momento” en el centro de mando y ha hecho el trabajo que le “corresponde”.

Por otra parte, Puente recalcó que el Gobierno no hace “ningún triunfalismo” sobre Rodalies, que tiene “un servicio pésimo”, pero defendió que trabaja para corregir este organismo, pues “la complejidad y la longitud del trazado” son dos de las razones que complican el servicio.

Las familias de las víctimas del accidente de tren de Adamuz: “Lucharemos por saber la verdad”

El ministro señaló que Cataluña es la comunidad donde más millones se han invertido en los últimos cinco años y recalcó que el Gobierno va a incrementar en 1.700 millones la inversión destinada al Plan de Rodalies 2020-2030.

En este contexto, mientras Puente comparecía ante el Senado, a partir de las 18.00 horas tuvo lugar la misa funeral por los fallecidos en Adamuz.

Un acto en el que los reyes Felipe VI y Letizia consolaron, en el pabellón de deportes de Huelva, a los más de 300 familiares de las víctimas y a los heridos que acudieron a la misa, que acabó con las palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las 45 víctimas del siniestro.

Sáenz aseguró en nombre de las familias que este funeral era el único que querían y que lucharán por conocer la verdad desde la serenidad en un contexto de una sociedad polarizada que comenzó a resquebrajarse.