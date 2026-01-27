Puente no se plantea “de momento” más ceses por los últimos accidentes ferroviarios

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este martes en los pasillos del Congreso Borja Sánchez-Trillo (Efe)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no se plantea “de momento” más ceses como consecuencia del accidente de la localidad cordobesa de Adamuz –que dejó 45 muertos–, el de la barcelonesa Gelida y de los recurrentes incidentes en el servicio de Rodalies en Cataluña.

El Ministerio de Transportes comunicó el pasado lunes los ceses del director operativo de Rodalies, Josep Enric García Alemany, y del director general de Operaciones y Explotación del Adif, Raúl Míguez, por el caos en la red ferroviaria catalana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y preguntado por si habrá más ceses, Puente dijo: “Me estoy pronunciando en el aire; cuando llegue el momento, veremos a ver si ha habido errores, si no se han sabido detectar...”, pero añadió: “No me planteo en este momento que haya más”.

Preguntado por Rodalies, afirmó que fue una semana “muy difícil”, en la que reconoció que la “coordinación” y “comunicación” falló en este servicio. Se han “comunicado cosas contradictorias a la opinión pública: ponemos el servicio en marcha, luego no; y todo ello ha habido que corregirlo”.

“En parte los ceses van en esta dirección”, apuntó al referirse a lo ocurrido este pasado lunes en el servicio ferroviario de Cataluña.

Ahora, “hay un nuevo titular y necesitamos engrasar al máximo la coordinación para que situaciones como la de la semana pasada no se produzcan”, señaló.

“Autocrítica toda y responsabilidad toda”, incidió Puente, que confió en que “en poco tiempo” sean capaces de darle a la ciudadanía un servicio que esté a la altura.

Doble comparecencia

Por otra parte, el Pleno extraordinario previsto en el Senado este jueves 29 para que el Gobierno dé explicaciones sobre la seguridad ferroviaria tendrá una doble comparecencia de Óscar Puente: la primera sobre el accidente de Adamuz y la segunda sobre el siniestro de Gelida y la situación de Rodalies.

Este formato de doble comparecencia fue decidido este martes por la Mesa de la Cámara Alta.

Puente podrá intervenir seis veces, tres en cada una de las comparecencias, en un Pleno que comenzará a las 11.00 horas y que, en el caso de que tanto el ministro como los siete grupos parlamentarios agoten sus tiempos de palabra, terminará en torno a las 17.30 horas.

En el orden del día aprobado por la Mesa figura también la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ese mismo motivo.

No obstante, el Ejecutivo ya anunció que será solo Puente el encargado de dar explicaciones en el Senado, ya que constitucionalmente puede elegir qué miembro del Gobierno acude al parlamento.

Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso, en un Pleno ordinario, informó Moncloa el pasado lunes.

Fuentes del PP señalaron que el Reglamento del Senado dicta que el presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Pleno cuando lo solicite una mayoría suficiente de senadores, como así ha hecho este grupo parlamentario, por lo que creen que Sánchez “se ha declarado en rebeldía democrática”.

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, denunció que la mayoría del PP en la Cámara transgredió “a sabiendas” el Reglamento, puesto que la doble comparecencia de Puente ha sido debatida por la Junta de Portavoces sin que antes fuese calificada la solicitud por la Mesa.

Espadas señaló que aunque parezca un mero formalismo, “muestra el desprecio del PP por las normas más elementales del parlamentarismo”.

La Junta de Portavoces se reunió de forma previa a la Mesa, sin que este órgano calificase con antelación las solicitudes de comparecencia de Sánchez y Puente.

El PSOE denunció que en las comparecencias de Puente está previsto que las intervenciones de los grupos sean de menor a mayor, por lo que cerrará el PP, cuando el Reglamento exige que comience el grupo que solicitó la comparecencia, es decir, el PP.