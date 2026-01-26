Mi cuenta

Sociedad

Rueda pide explicaciones sobre la reducción de la velocidad de los trenes AVE en Galicia

El mandatario esgrime que aclarar a qué se debe esa limitación temporal sirve para no generar “miedo”

Efe
26/01/2026 23:29
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa de este lunes tras la reunión de su gabinete
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa de este lunes tras la reunión de su gabinete
Lavandeira Jr (Efe)
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insistió este lunes en reclamar explicaciones a los responsables del Ministerio de Transportes por la limitación temporal de la velocidad máxima en un tramo del AVE en Galicia y por la seguridad de las vías porque es una cuestión que puede generar “miedo” o “prevención” a viajar en tren por la comunidad, advirtió.

 Rueda dijo que esa explicación “no debería de pasar de esta semana” porque, de no ser así, el Gobierno gallego tendría que actuar para comprobar la seguridad de las vías, algo que espera que no suceda porque sería la muestra de que España es “un Estado fallido”.

El mandatario consideró que “es necesario que den explicaciones cuanto antes y que hagan los estudios que sean necesarios” sobre la seguridad de las vías, y no que la Xunta tenga que actuar para comprobar la situación de una infraestructura que es de competencia estatal.

 “Si seguimos sin ningún tipo de explicación, tendríamos que acabar actuando porque ahora mismo hay gente que puede tener miedo o, como mínimo, prevención para viajar en ferrocarril por Galicia viendo las decisiones que se están tomando y la falta de explicaciones respecto a lo que pasó en el accidente (de Adamuz) por parte del Ministerio”, aseguró y manifestó que la información facilitada por el Gobierno central “no es bastante” porque “no es suficiente con comparecer (ante la prensa), sino que hay que aclarar y no ocultar.

 Y se está haciendo todo lo contrario”, señaló. A su juicio, después de una semana del choque de trenes en Adamuz “todo es mucho más confuso”, por las “contradicciones” y la “falta de concreción” de las comparecencias de los responsables del Adif, Renfe y del propio ministro de Transportes, Óscar Puente, a este respecto, así como incluso por las “ocultaciones” sobre el accidente.

 Así que cree que en lugar de tranquilizar a la población se están generando “muchos temores”, al tomar decisiones como bajar la velocidad en algunos tramos de las líneas en Galicia sin dar explicaciones.

 “¿Qué pasa, que no se podía circular a esa velocidad y se estaba haciendo poniendo en peligro a la seguridad de los viajeros, y no pasa nada?, planteó Rueda, quien insistió en que “no llega” con comparecer para informar si no se aclara en lugar de “ocultar” información.

 Rueda recordó que ya hace más de un año la Xunta solicitó una reunión al Ministerio para abordar las previsiones sobre el transporte ferroviario en Galicia y Puente se comprometió a celebrarla pero nunca se produjo, fue un “compromiso incumplido”, por lo que ahora debería producirse sin más demora, subrayó el presidente gallego. l

