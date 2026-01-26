Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La Comisión Europea abre una investigación a X por las imágenes sexualizadas de Grok

Efe
26/01/2026 12:48
Red social X
EFE
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Comisión Europea anunció este lunes la apertura de una investigación contra la red social X por la creación de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento por parte de su inteligencia artificial, Grok, y que examinará si la compañía propiedad del magnate Elon Musk cumple con sus obligaciones bajo las leyes digitales europeas.

En un comunicado, Bruselas dijo que evaluará si X ha examinado adecuadamente y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de Grok en la Unión Europea, incluyendo la posible distribución de contenido ilegal como imágenes manipuladas sexualmente explícitas e que incluso pueden considerarse material de abuso sexual infantil.

"Estos riesgos parecen haberse materializado. Por ello, la Comisión investigará si X cumple con sus obligaciones bajo la Ley de Servicios Digitales para evaluar y mitigar riesgos sistémicos (...) y de producir y enviar a la Comisión un informe de riesgos ad hoc sobre las funcionalidades de Grok que tengan un impacto clave en el perfil de riesgo de X antes de lanzarlo", señaló.

Incluso antes de lanzar la investigación, la Comisión Europea ya había ordenado a la red social X conservar toda su documentación interna relativa a Grok durante 2026, en el marco de la investigación que mantiene abierta a la plataforma para analizar su política contra los contenidos ilegales.

La orden llegó en plena polémica por las imágenes de niños y mujeres desnudas generadas por Grok en las últimas semanas y que han llevado al Gobierno francés a denunciar a X ante los tribunales, que se añaden a otros contenidos como el blanqueo del Holocausto que la IA de la red social publicó a finales del año pasado.

La Comisión Europea cree que, si da por probadas estas alegaciones, X estaría infringiendo varios artículos de la Ley de Servicios Digitales a la que está sujeta cuando opera en la Unión Europea, incluyendo sobre la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos para los ciudadanos europeos.

Bruselas ya multó a X en diciembre con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia de acuerdo a esta ley por el "diseño engañoso" de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

En paralelo, Bruselas prorrogó también este lunes su investigación en marcha desde 2023 sobre si X cumple con sus obligaciones de gestión de riesgos de sus sistemas de recomendación de contenido, que incluirá el impacto de cambiar a uno basado en la inteligencia artificial de Grok.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago
EP
Inés Rey y Wole Soyinka, Premio Nobel de Literatura

Inés Rey recibe al Nobel Wole Soyinka, que recitará esta tarde en el ciclo Poetas Di(n)versos
Redacción
El ideal gallego

Coruña The Style Outlets celebra esta semana su primer Súper Jueves de 2026
Redacción
En la operación se han intervenido más de 2,2 kilos de heroína, medio kilo de cocaína y diversas armas prohibidas

La Guardia Civil desmantela tres activos puntos de venta y distribución de droga en Sada y Gandarío
Redacción