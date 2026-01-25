Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Un hombre se entrega en Valencia a la Guardia Civil y confiesa haber matado a un menor de 13 años

Ep
25/01/2026 10:56
Imagen de archivo de un cuartel de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un cuartel de la Guardia Civil
Europa Press
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca (Valencia) donde confesó haber matado a un menor de 13 años, según ha avanzando Las Provincias y han confirmado a Europa Press fuentes del instituto armado.

El menor presentaba golpes y heridas de arma blanca. Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Los hechos se descubrieron en la tarde de este sábado cuando sobre las 18.30 horas el hombre se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca para confesar lo sucedido. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones.

Policia Nacional detiene a Daniel Patiño, pederasta

Así fue la detención de uno de los pederastas más buscados

Más información

El Ayuntamiento de Sueca ha lamentado en sus redes sociales "el terrible incidente ocurrido" ocurrido en la ciudad que le "quitó la vida a un menor de edad". "Mientras las autoridades realizan las investigaciones y se puede aclarar lo sucedido, queremos transmitir nuestro más sentido pésame y todo el apoyo de la ciudad de Sueca a los familiares de la víctima", señala el consistorio.

Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco"

Siria abrirá dos corredores humanitarios tras la prórroga del alto el fuego con los kurdos
EFE
Imagen creada por Antón Lezcano para promocionar el eclipse solar de agosto en A Coruña

Un eclipse con sello coruñés: la Torre de Hércules guía la campaña turística
Noela Rey Méndez
Galicia ha amanecido este domingo con ráfagas de viento superiores a las del sábado

Galicia amanece con ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora en la costa con alerta roja, mientras 'Ingrid' se aleja
EP
Conjuntos en los que se han empleado algunas microtendencias actuales @linda.sza en instagram

La moda de las microtendencias
Natalia Alcayde